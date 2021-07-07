Зак Снайдер снимет для Netflix крупнобюджетный фантастический фильм Rebel Moon / «Мятежная луна» в стиле Звездных Войн

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Сценарист и режиссер Зак Снайдер снимет для стримингового сервиса Netflix фантастический фильм Rebel Moon / «Мятежная луна», который в итоге сможет трансформироваться в полноценную франшизу масштаба Star Wars.

Упоминание «Звездных Войн» не случайно, так как изначально Снайдер питчил руководству Lucasfilm сюжет Rebel Moon как потенциальную картину в рамках франшизы Star Wars. Однако после приобретения компании гигантом Disney в 2012 году проект так и не получил одобрения, поэтому Зак решил продвигать его как самостоятельное произведение. После недавнего успеха режиссерской версии «Лиги Справедливости» и зомби-хоррора «Армия мертвецов» Снайдер вновь на коне, так что получить необходимый бюджет от Netflix оказалось не слишком сложной задачей.

Интересно, что у будущей картины даже есть краткое описание сюжета, которое звучит следующим образом. В центре грандиозного фэнтезийного приключения находится загадочная девушка, которая живет на окраине галактики. Мирной жизни приходит конец, когда родной планете героини начинает угрожать вторжение деспотичного регента. Чтобы противостоять превосходящим силам зла, девушка отправляется на поиски воинов, способных защитить население планеты.

Как видим, данный сюжет напоминает не только типичные истории из Star Wars, но и творения Акиры Куросава, которыми в свою очередь вдохновлялся Джордж Лукас при создании своей франшизы.

Сценарий к фильму Rebel Moon / «Мятежная луна» напишет сам Зак Снайдер в соавторстве с Шеем Хеттеном («Армия мертвецов», «Джон Уик 3») и Куртом Джонстадом («300 спартанцев», «Взрывная блондинка»). Съемки планируют начать уже в начале следующего года, дата премьеры пока не озвучивается.

Напомним, что только за первую неделю зомби-боевик Зака Снайдера «Армия мертвецов» посмотрели на 72 миллионах аккаунтов стримингового сервиса Netflix.

Источник: Variety