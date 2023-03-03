«Особняк с привидениями» — семейное фэнтези по мотивам аттракциона Диснейленд, в нем сыграли Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Джаред Лето и Вайнона Райдер

Walt Disney Studios опубликовала первый тизер-трейлер будущего семейного фильма-фэнтези «Особняк с привидениями» / Haunted Mansion, вдохновленного классическим аттракционом парка развлечений Disneyland, а Kinomania Film Distribution как всегда не заставила себя ждать с его локализованной версией.

Фильм расскажет историю одинокой матери Гэбби, которая со своим десятилетним сыном Трэвисом переезжает в новый дом, в котором, как вскоре выясняется, обитает немало призраков. Герои привлекают разношерстную команду так называемых специалистов (экстрасенса, священника и историка), которые должны помочь избавить дом от сверхъестественных жителей.

В «Особняке с привидениями» довольно звездный актерский состав — ключевых персонажей сыграли Розарио Доусон, Чейз Диллон, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Джаред Лето, Джейми Ли Кертис и Вайнона Райдер. Режиссер — Джастин Симиен («Мои волосы хотят убивать» и «Уважаемые белые люди»).

«Особняк с привидениями» выйдет в украинский прокат 27 июля 2023 года.

Трейлер «Особняк с привидениями» (украинский дубляж)