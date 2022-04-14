10 потрясающих макроснимков, сделанных iPhone 13 Pro и Pro Max: Apple показала лучшие фотографии конкурса Shot on iPhone Macro Challenge

Apple выпустила свою новую линейку iPhone 13 в сентябре прошлого года. Купертинский гигант утверждал, что система камер является самой совершенной на сегодняшний день среди всех смартфонов. У моделей iPhone 13 Pro и Pro Max появилась функция детализированной макросъемки. 13 апреля Apple показала 10 снимков победителей фотоконкурса Shot on iPhone Macro Challeng, которые демонстрируют потрясающие возможности камер. Среди них есть граждане Китая, Венгрии, Индии, Италии, Испании, Таиланда и США.

Новые сверхширокоугольные объективы на iPhone 13 Pro и Pro Max могут фокусироваться на объектах, находящихся всего в 2 см. Съемка с более широкой диафрагмой f1.8 обеспечивает 92% улучшение в условиях низкой освещенности, создавая более яркие и четкие изображения.

Фотоконкурс Shot on iPhone Macro Challenge был создан, чтобы показать, на что способны iPhone 13 Pro и Pro Max.