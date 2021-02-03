В минувшем квартале Sony продала один миллион смартфонов Xperia — это лучший результат подразделения за 2020 год





Неофициальный рендер Sony Xperia 1 III. Источник: Onleaks

Из сегодняшнего финансового отчета Sony, который мы уже успели детально разобрать в утренней заметке, стоит отдельно выделить продажи смартфонов — результат особенно интересен с учетом того, что кварталом ранее компании впервые за два с лишним года удалось стабилизировать продажи смартфонов Xperia.

Для начала стоит вспомнить, что относительно недавно Sony провела очередную реструктуризацию. Компания объединила отделы Imaging Products & Solutions (IP&S), Home Entertainment & Sound (HE&S) и Mobile Communications (MC) в одно подразделение под названием Electronics Products & Solutions (EP&S) — сейчас оно второе по объему выручки после PlayStation.

Результат подразделения Mobile Communications вынесен в заголовок: в последнем квартале 2020 года Sony отгрузила ровно один миллион смартфонов Xperia — это в 1,7 раза превышает показатель третьего квартала 2020 года и является лучшим результатом за весь 2020 год. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года продажи сократились на 23%, но в целом тенденцию можно назвать обнадеживающей, особенно с учетом того, что в денежном выражении (слайд ниже) продажи мобильного подразделения остались на прежнем уровне. То есть, благодаря росту средней цены продаж в рождественском квартале по деньгам Mobile Communications ничего не потеряло. В то же время операционный доход подразделения вырос на 31,8%.

Ранее Sony прогнозировала для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль по итогам 2020 финансового года, который завершится в конце марта 2021 календарного года. Пока неясно, насколько компания преуспела в достижении этой цели.

В отличие от LG, которая, если верить последним сообщениям, намерена полностью покинуть рынок смартфонов, Sony, как известно, не собирается прощаться с брендом Xperia. Единственный выпущенным Sony в этом году смартфоном пока остается модель Sony Xperia Pro за 2500 долларов, который был анонсирован в 2020 году и является слегка модифицированной версией Sony Xperia 1 II для создателей контента.

Если верить последним утечкам, сейчас готовит новую линейку смартфонов 2021 года, в которую войдут новый флагман Xperia 1 III (обновление Xperia 1 II), середнеуровневый Xperia 10 III и первенец возрожденной серии Xperia Compact.