14-дюймовый MacBook Pro, новый iMac Pro и новые iPad (и все с экранами mini-LED). Чего еще ждать от Apple в 2020 году?





Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами об устройствах Apple, сообщил, что компания работает над новым MacBook Pro с экраном диагональю 14,1 дюйма, а также новым 27-дюймовым iMac Pro и iPad mini с 7,9-дюймовым дисплеем. Эти три потенциальных устройства, а также обновленные 16-дюймовый MacBook Pro, 12,9-дюймовый iPad Pro и 10,2-дюймовый iPad получат дисплеи с подсветкой на миниатюрных светодиодах (mini-LED), пишет издание MacRumors со ссылкой на свежее письмо аналитика.

Напомним, mini-LED — технология, аналогичная micro-LED, только размер светодиодов тут больше, что делает производство панелей большей диагонали дешевле. Дисплеи с подсветкой mini-LED обладают значительными преимуществами по яркости, передаче цветов и надежности по сравнению с нынешними моделями, использующими обычную подсветку LED. Ожидается, что переход на подсветку mini-LED в итоге продлит жизнь жидкокристаллическим дисплеям, которые сейчас активно вытесняются дисплеями OLED во всех сегментах. Возможность локального затемнения в ЖК-панелях с подсветкой mini-LED позволит им конкурировать по контрастности с дисплеями OLED, которые, как известно, подвержены выгоранию.

Возвращаясь к теме новости, Мин-Чи Куо предсказывал переход на дисплеи mini LED в iPad Pro и MacBook Pro в одном из декабрьских прогнозов. Теперь же аналитик конкретизировал сроки и расширил список устройств с экранами mini-LED до шести. Новый 12,9-дюймовый ‌iPad Pro‌ и 27-дюймовый ‌iMac Pro‌ должны выйти в четвертом квартале 2020 года. Также в планах Apple на этот год, по словам аналитика, обновленный 16-дюймовый MacBook Pro, 10,2-дюймовый iPad и новый iPad mini с экраном 7,9 дюйма.

Этот новый iMac Pro представляет особый интерес, поскольку это будет первое обновление моноблока с момента его выпуска в декабре 2017 года (незначительное обновление в прошлом году не в счет). После выпуска нового 16-дюймового MacBook Pro в прошлом году особенно интересно, каким будет новый iMac Pro.

В свежей заметке Куо впервые упоминает новый 7,9-дюймовый iPad mini. Напомним, в марте прошлого года Apple после четырехлетнего перерыва впервые обновила iPad mini, подтянув технические характеристики и добавив поддержку Apple Pencil. Можно с уверенностью сказать, что кроме нового экрана iPad mini также получит более производительный процессор. А вот какой будет дизайн, пока можно лишь гадать.

Также в этом году от Apple, кроме iPhone 9 (iPhone SE 2) и iPhone 12 (на замену нынешним iPhone 11) ожидают новые наушники и беспроводную зарядку.

Буквально на прошлой неделе Мин-Чи Куо заявил, что первые Apple MacBook с процессорами ARM собственной разработки выйдут в 2021 году.

Источник: MacRumors