+30 грн за кг веса. «Нова Пошта» официально запустила авиадоставку по Украине

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«Нова Пошта» не стала затягивать с запуском новой услуги авиадоставки посылок по Украине. Официально услуга «Авиадоставка», которая с конца лета тестировалась почтовым оператором, заработала на коммерческой основе со вчерашнего дня, 10 октября.

Новая услуга позволяет обеспечивать доставку за сутки между городами Запада и Востока Украины. Например, если отправить посылку до 15:00 в мукачевском отделении, ее доставят в отделение Мариуполя до 18:00 следующего дня, аналогично – и, если отправлять по маршруту Запорожье-Самбор. Рейсы выполняются по маршруту Львов-Днепр-Львов с понедельника по пятницу еженедельно.

Доплата к стандартным тарифам – 30 грн за каждый килограмм. То есть, минимальная стоимость доставки из Львова в Днепр за отправление до 0,5 кг – 75 грн. Интересно, что в просочившихся накануне в сеть неправильных тарифах была указана практически такая же цена.

В рамках услуги «Авиадоставки» клиент получает гарантированную доставку на следующий день. Если компания не успеет доставить отправление вовремя, клиент получит компенсацию полной стоимости доставки.

На данный момент заказать услугу «Авиадоставка» можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины (Львов, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Мостиська, Новояворовск, Самбор, Стрый и Червоноград) и 16 городов востока и юга страны (Днепр, Запорожье, Каменское, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон). В планах «Нова Пошта» — расширять географию авиадоставки.

Более детальную информацию об услуге можно узнать на сайте. Заказать услугу авиадоставки посылок до 30 кг можно в отделениях, отправка будет только по будним дням.

Источник: «Нова Пошта»