3D Viewer — все. Microsoft удаляет программу из Windows 10 и 11

Microsoft продолжает сокращать список устаревших компонентов в Windows 10 и Windows 11. На этот раз компания официально подтвердила прекращение поддержки 3D Viewer — программы для просмотра 3D-файлов, появившейся еще в период активных экспериментов Microsoft со смешанной, виртуальной и дополненной реальностью.





Платформа Windows Mixed Reality давно прекратила существование, но 3D Viewer до сих пор оставалась доступной для пользователей. Теперь Microsoft решила закрыть и эту страницу своей истории. В официальном документе поддержки компания отмечает, что программу признали устаревшей и постепенно выводят из обращения. 1 июля 2026 года 3D Viewer будет полностью изъята из Microsoft Store.

После этой даты установить программу заново уже не удастся. В то же время пользователи, у которых 3D Viewer уже установлена, смогут и в дальнейшем пользоваться ею без ограничений. Microsoft дословно объясняет ситуацию так:

«3D Viewer была признана устаревшей в феврале 2026 года и будет удалена из Microsoft Store 1 июля 2026 года. Существующие инсталляции 3D Viewer продолжат работать, но приложение больше не будет доступно для загрузки из Microsoft Store. Если вы удалите приложение, вы сможете переустановить его из Microsoft Store до 1 июля 2026 года. После этой даты 3D Viewer больше не будет доступна для загрузки. 3D Viewer предустанавливалась на некоторых устройствах с Windows 10, но не была предустановленной на устройствах с Windows 11».

В качестве альтернативы Microsoft советует Babylon.js Sandbox — веб-приложение, которое работает прямо в браузере. Пользователь может перетащить 3D-модель в окно браузера, просмотреть ее, изменить освещение и выполнить базовый просмотр без установки отдельного ПО.





Ранее Microsoft устанавливала 3D Viewer по умолчанию в чистых инсталляциях Windows 10. В Windows 11 компания уже убрала ее из списка стандартных программ. Теперь 3D Viewer присоединяется к другим «реликтам» ушедшей эпохи: Paint 3D (признана устаревшей в августе 2024 года), программа Maps (апрель 2025 года) и ряд других компонентов.

Пользователи, которым 3D Viewer все еще нужна, могут загрузить ее из Microsoft Store, пока программа остается доступной.

Источник: neowin