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$453 за 10 ядер. Настольный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально

$453 за 10 ядер. Настольный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально

$453 за 10 ядер. Настольный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально


Intel наконец-то ответила на ускоренные XT-версии процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse Refresh), добавив в каталог новую высокопроизводительную модель для массовой платформы LGA1200 с разблокированным множителем — 10-ядерный Core i9-10850K с поддержкой Hyper-Threading.

Новый «камень» расположился на ступень ниже Core i9-10900KF с деактивированным видеоядром. Как и топовый Core i9-10900K, он предлагает все те же 10 ядер/20 потоков и разблокированный на повышение множитель, но сниженные на 100 МГц рабочие частоты и, следовательно, стоит немного дешевле. Его рекомендованная цена — $453. То есть, экономия по сравнению с Core i9-10900K составляет $35.

Несмотря на то, что Core i9-10850K медленнее 10900K, номинальный теплопакет составляет те же 125 Вт. Параметры Tau и PL1/PL2 тоже идентичные — 56 с, 125 Вт и 250 Вт соответственно.

ПроцессорЯдра /
потоки		Номинальная
частота, ГГц		Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц		Turbo Boost Max 3.0, ГГцThermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц		TDP, ВтЦена
Core i9-10900K10 / 203,75,1 / 4,85,25,3 / 4,9125$488
Core i9-10900KF10 / 203,75,1 / 4,85,25,3 / 4,9125$472
Core i9-10850K10 / 203,65,0 / 4,75,15,2 / 4,8125$453
Core i9-1090010 / 202,85,0 / 4,55,15,2 / 4,665$439
Core i9-10900F10 / 202,85,0 / 4,55,15,2 / 4,665$422

Intel уже начала поставки Core i9-10850K своим розничным партнерам и вскоре он станет доступен для приобретения по всему миру. Для этого процессора потребуется материнская плата, сочетающая разъем LGA1200 и набор системной логики Z490, H470 или B460. С другой стороны, целесообразнее здесь будет взять флагманскую плату, чтобы в полной мере раскрыть разгонный потенциал чипа. Да, перед установкой нового CPU в материнскую плату LGA1200 потребуется обновить прошивку UEFI. К cчастью, многие производители уже приступили к распространению обновления.

Источник: Videocardz и Intel

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