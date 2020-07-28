$453 за 10 ядер. Настольный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально
Intel наконец-то ответила на ускоренные XT-версии процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse Refresh), добавив в каталог новую высокопроизводительную модель для массовой платформы LGA1200 с разблокированным множителем — 10-ядерный Core i9-10850K с поддержкой Hyper-
Новый «камень» расположился на ступень ниже Core i9-10900KF с деактивированным видеоядром. Как и топовый Core i9-10900K, он предлагает все те же 10 ядер/20 потоков и разблокированный на повышение множитель, но сниженные на 100 МГц рабочие частоты и, следовательно, стоит немного дешевле. Его рекомендованная цена — $453. То есть, экономия по сравнению с Core i9-10900K составляет $35.
Несмотря на то, что Core i9-10850K медленнее 10900K, номинальный теплопакет составляет те же 125 Вт. Параметры Tau и PL1/PL2 тоже идентичные — 56 с, 125 Вт и 250 Вт соответственно.
|Процессор
|Ядра /
потоки
|Номинальная
частота, ГГц
|Turbo Boost 2.0
(одно / все ядра), ГГц
|Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|Thermal Velocity Boost
(одно / все ядра), ГГц
|TDP, Вт
|Цена
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7
|5,1 / 4,8
|5,2
|5,3 / 4,9
|125
|$488
|Core i9-10900KF
|10 / 20
|3,7
|5,1 / 4,8
|5,2
|5,3 / 4,9
|125
|$472
|Core i9-10850K
|10 / 20
|3,6
|5,0 / 4,7
|5,1
|5,2 / 4,8
|125
|$453
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8
|5,0 / 4,5
|5,1
|5,2 / 4,6
|65
|$439
|Core i9-10900F
|10 / 20
|2,8
|5,0 / 4,5
|5,1
|5,2 / 4,6
|65
|$422
Intel уже начала поставки Core i9-10850K своим розничным партнерам и вскоре он станет доступен для приобретения по всему миру. Для этого процессора потребуется материнская плата, сочетающая разъем LGA1200 и набор системной логики Z490, H470 или B460. С другой стороны, целесообразнее здесь будет взять флагманскую плату, чтобы в полной мере раскрыть разгонный потенциал чипа. Да, перед установкой нового CPU в материнскую плату LGA1200 потребуется обновить прошивку UEFI. К cчастью, многие производители уже приступили к распространению обновления.
Источник: Videocardz и Intel