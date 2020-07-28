$453 за 10 ядер. Настольный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально





Intel наконец-то ответила на ускоренные XT-версии процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse Refresh), добавив в каталог новую высокопроизводительную модель для массовой платформы LGA1200 с разблокированным множителем — 10-ядерный Core i9-10850K с поддержкой Hyper- Threading.

Новый «камень» расположился на ступень ниже Core i9-10900KF с деактивированным видеоядром. Как и топовый Core i9-10900K, он предлагает все те же 10 ядер/20 потоков и разблокированный на повышение множитель, но сниженные на 100 МГц рабочие частоты и, следовательно, стоит немного дешевле. Его рекомендованная цена — $453. То есть, экономия по сравнению с Core i9-10900K составляет $35.

Несмотря на то, что Core i9-10850K медленнее 10900K, номинальный теплопакет составляет те же 125 Вт. Параметры Tau и PL1/PL2 тоже идентичные — 56 с, 125 Вт и 250 Вт соответственно.

Процессор Ядра /

потоки Номинальная

частота, ГГц Turbo Boost 2.0

(одно / все ядра), ГГц Turbo Boost Max 3.0, ГГц Thermal Velocity Boost

(одно / все ядра), ГГц TDP, Вт Цена Core i9-10900K 10 / 20 3,7 5,1 / 4,8 5,2 5,3 / 4,9 125 $488 Core i9-10900KF 10 / 20 3,7 5,1 / 4,8 5,2 5,3 / 4,9 125 $472 Core i9-10850K 10 / 20 3,6 5,0 / 4,7 5,1 5,2 / 4,8 125 $453 Core i9-10900 10 / 20 2,8 5,0 / 4,5 5,1 5,2 / 4,6 65 $439 Core i9-10900F 10 / 20 2,8 5,0 / 4,5 5,1 5,2 / 4,6 65 $422

Intel уже начала поставки Core i9-10850K своим розничным партнерам и вскоре он станет доступен для приобретения по всему миру. Для этого процессора потребуется материнская плата, сочетающая разъем LGA1200 и набор системной логики Z490, H470 или B460. С другой стороны, целесообразнее здесь будет взять флагманскую плату, чтобы в полной мере раскрыть разгонный потенциал чипа. Да, перед установкой нового CPU в материнскую плату LGA1200 потребуется обновить прошивку UEFI. К cчастью, многие производители уже приступили к распространению обновления.

Источник: Videocardz и Intel