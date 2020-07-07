Амбивалентное обновление. Вышли полноценные обзоры ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT
В прошлом месяце AMD представила ускоренные XT-версии процессоров Ryzen 3000 (Matisse Refresh) — они используют отборные кристаллы Zen 2, что позволяет им развивать более высокую частоту в динамическом разгоне (100-200 МГц в зависимости от модели), и поставляются без «боксовой» системы охлаждения. Сегодня эти чипы, являющиеся ответом на конкурирующие модели Intel Core 10-го поколения (Comet Lake), поступают в продажу — на зарубежных сайтах уже вышли полноценные обзоры, так что теперь можно расставить все точки над «i».
|Модельный ряд процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse)
|Линейка
|Модель CPU
|Ядра /
потоки
|Базовая
частота, ГГц
|Повышенная Boost-частота, ГГц
|L2-кэш,
Кбайт
|L3-кэш,
Мбайт
|TDP, Вт
|Рекомендованная
цена
|Ryzen 9
|3950X
|16 / 32
|3,5
|4,7
|16 x 512
|64
|105
|$749
|Ryzen 9
|3900XT
|12 / 24
|3,8
|4,7
|12 x 512
|64
|105
|$499
|Ryzen 9
|3900X
|12 / 24
|3,8
|4,6
|12 x 512
|64
|105
|$449
|Ryzen 9
|3900
|12 / 24
|3,1
|4,3
|12 x 512
|64
|65
|–
|Ryzen 7
|3800XT
|8 / 16
|3,9
|4,7
|8 x 512
|32
|105
|$399
|Ryzen 7
|3800X
|8 / 16
|3,9
|4,5
|8 x 512
|32
|105
|$359
|Ryzen 7
|3700X
|8 / 16
|3,6
|4,4
|8 x 512
|32
|65
|$329
|Ryzen 5
|3600XT
|6 / 12
|3,8
|4,5
|6 x 512
|32
|95
|$249
|Ryzen 5
|3600X
|6 / 12
|3,8
|4,4
|6 x 512
|32
|95
|$224
|Ryzen 5
|3600
|6 / 12
|3,6
|4,2
|6 x 512
|32
|65
|$199
|Ryzen 5
|3500X
|6 / 6
|3,6
|4,1
|6 x 512
|32
|65
|–
|Ryzen 5
|3500
|6 / 6
|3,6
|4,1
|6 x 512
|16
|65
|–
|Ryzen 3
|3300X
|4 / 8
|3,8
|4,3
|4 x 512
|16
|65
|$120
|Ryzen 3
|3100
|4 / 8
|3,6
|3,9
|4 x 512
|16
|65
|$99
Если коротко: Matisse Refresh получились амбивалентными. С одной стороны, в играх и синтетических бенчмарках новые Matisse Refresh демонстрируют себя в точности с ожиданиями AMD — дополнительные 100-200 МГц в Boost режиме дают соразмерный прирост быстродействия при низких и средних рабочих нагрузках. Но с другой стороны, в основной массе сценариев выигрыш по сравнению с «обычными» Ryzen 3000 без суффикса XT незначителен. Стоит ли переплачивать за эту незначительную прибавку (2%-5%) — каждый решит для себя сам. Но старые «камни» Ryzen 3000 явно представляются более выгодной покупке, особенно в свете отсутствия необходимости покупки СО и более доступной цены.
Мы отобрали для вас некоторые из самых показательных изображений с результатами тестов новейших Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT, проведенных зарубежными сайтами.
Отдельно стоит выделить разгонный потенциал, температурный режим и энергопотребление. Обозревателям TechPowerUp удалось разогнать флагманский Ryzen 9 3900XT до 4,2 ГГц «на воздухе» при напряжении vCore в 1,425 В против «потолочных» 4,0 ГГц для Ryzen 3900X. Под нагрузкой в Blender с кулером Noctua NH-U12 CPU Ryzen 9 3900XT температура варьировалась в пределах 73-85ºC. Под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 с активированными AVX-инструкциями Ryzen 9 3900XT потреблял 138 Вт. Для сравнения, энергопотребление конкурирующего Core i9-10900K в том же тесте — 212 Вт.
Более подробная информация о производительности вышеперечисленных CPU в различных приложениях доступна по ссылкам на соответствующие обзоры западных журналистов ниже.
Увы, сроки поступления Ryzen 3000XT в продажу в Украине пока не сообщаются.
Ровно через две недели, 21 июля, выйдут гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4, о которых уже известно почти все. В первой волне ожидаются 35- и 65-ваттные решения линейки Ryzen Pro 400, которые будут прерогативой готовых ПК ОЕМ-производителей. А до конца года нас ждем выход новых CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3.
Источник: TechPowerUp (обзоры Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT), AnandTech, Tom’sHardware, ComputerBase, TechSpot и Videocardz