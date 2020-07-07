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Амбивалентное обновление. Вышли полноценные обзоры ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT

Амбивалентное обновление. Вышли полноценные обзоры ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT

Амбивалентное обновление. Вышли полноценные обзоры ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT


В прошлом месяце AMD представила ускоренные XT-версии процессоров Ryzen 3000 (Matisse Refresh) — они используют отборные кристаллы Zen 2, что позволяет им развивать более высокую частоту в динамическом разгоне (100-200 МГц в зависимости от модели), и поставляются без «боксовой» системы охлаждения. Сегодня эти чипы, являющиеся ответом на конкурирующие модели Intel Core 10-го поколения (Comet Lake), поступают в продажу — на зарубежных сайтах уже вышли полноценные обзоры, так что теперь можно расставить все точки над «i».

Модельный ряд процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse)
ЛинейкаМодель CPUЯдра /
потоки		Базовая
частота, ГГц		Повышенная Boost-частота, ГГцL2-кэш,
Кбайт		L3-кэш,
Мбайт		TDP, ВтРекомендованная
цена
Ryzen 93950X16 / 323,54,716 x 51264105$749
Ryzen 93900XT12 / 243,84,712 x 51264105$499
Ryzen 93900X12 / 243,84,612 x 51264105$449
Ryzen 9390012 / 243,14,312 x 5126465
Ryzen 7 3800XT8 / 163,94,78 x 51232105$399
Ryzen 73800X8 / 163,94,58 x 51232105$359
Ryzen 73700X8 / 163,64,48 x 5123265$329
Ryzen 5 3600XT6 / 123,84,56 x 5123295$249
Ryzen 53600X6 / 123,84,46 x 5123295$224
Ryzen 536006 / 123,64,26 x 5123265$199
Ryzen 53500X6 / 63,64,16 x 5123265
Ryzen 535006 / 63,64,16 x 5121665
Ryzen 33300X4 / 83,84,34 x 5121665$120
Ryzen 331004 / 83,63,94 x 5121665$99

Если коротко: Matisse Refresh получились амбивалентными. С одной стороны, в играх и синтетических бенчмарках новые Matisse Refresh демонстрируют себя в точности с ожиданиями AMD — дополнительные 100-200 МГц в Boost режиме дают соразмерный прирост быстродействия при низких и средних рабочих нагрузках. Но с другой стороны, в основной массе сценариев выигрыш по сравнению с «обычными» Ryzen 3000 без суффикса XT незначителен. Стоит ли переплачивать за эту незначительную прибавку (2%-5%) — каждый решит для себя сам. Но старые «камни» Ryzen 3000 явно представляются более выгодной покупке, особенно в свете отсутствия необходимости покупки СО и более доступной цены.

Мы отобрали для вас некоторые из самых показательных изображений с результатами тестов новейших Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT, проведенных зарубежными сайтами.

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Отдельно стоит выделить разгонный потенциал, температурный режим и энергопотребление. Обозревателям TechPowerUp удалось разогнать флагманский Ryzen 9 3900XT до 4,2 ГГц «на воздухе» при напряжении vCore в 1,425 В против «потолочных» 4,0 ГГц для Ryzen 3900X. Под нагрузкой в Blender с кулером Noctua NH-U12 CPU Ryzen 9 3900XT температура варьировалась в пределах 73-85ºC. Под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 с активированными AVX-инструкциями Ryzen 9 3900XT потреблял 138 Вт. Для сравнения, энергопотребление конкурирующего Core i9-10900K в том же тесте — 212 Вт.

Более подробная информация о производительности вышеперечисленных CPU в различных приложениях доступна по ссылкам на соответствующие обзоры западных журналистов ниже.

Увы, сроки поступления Ryzen 3000XT в продажу в Украине пока не сообщаются.

Ровно через две недели, 21 июля, выйдут гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4, о которых уже известно почти все. В первой волне ожидаются 35- и 65-ваттные решения линейки Ryzen Pro 400, которые будут прерогативой готовых ПК ОЕМ-производителей. А до конца года нас ждем выход новых CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3.

Источник: TechPowerUp (обзоры Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT), AnandTech, Tom’sHardware, ComputerBaseTechSpot и Videocardz

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