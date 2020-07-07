Амбивалентное обновление. Вышли полноценные обзоры ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT





В прошлом месяце AMD представила ускоренные XT-версии процессоров Ryzen 3000 (Matisse Refresh) — они используют отборные кристаллы Zen 2, что позволяет им развивать более высокую частоту в динамическом разгоне (100-200 МГц в зависимости от модели), и поставляются без «боксовой» системы охлаждения. Сегодня эти чипы, являющиеся ответом на конкурирующие модели Intel Core 10-го поколения (Comet Lake), поступают в продажу — на зарубежных сайтах уже вышли полноценные обзоры, так что теперь можно расставить все точки над «i».

Модельный ряд процессоров AMD Ryzen 3000 (Matisse) Линейка Модель CPU Ядра /

потоки Базовая

частота, ГГц Повышенная Boost-частота, ГГц L2-кэш,

Кбайт L3-кэш,

Мбайт TDP, Вт Рекомендованная

цена Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 4,7 16 x 512 64 105 $749 Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 4,7 12 x 512 64 105 $499 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 4,6 12 x 512 64 105 $449 Ryzen 9 3900 12 / 24 3,1 4,3 12 x 512 64 65 – Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 4,7 8 x 512 32 105 $399 Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 4,5 8 x 512 32 105 $359 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 4,4 8 x 512 32 65 $329 Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 4,5 6 x 512 32 95 $249 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 4,4 6 x 512 32 95 $224 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 4,2 6 x 512 32 65 $199 Ryzen 5 3500X 6 / 6 3,6 4,1 6 x 512 32 65 – Ryzen 5 3500 6 / 6 3,6 4,1 6 x 512 16 65 – Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 4,3 4 x 512 16 65 $120 Ryzen 3 3100 4 / 8 3,6 3,9 4 x 512 16 65 $99

Если коротко: Matisse Refresh получились амбивалентными. С одной стороны, в играх и синтетических бенчмарках новые Matisse Refresh демонстрируют себя в точности с ожиданиями AMD — дополнительные 100-200 МГц в Boost режиме дают соразмерный прирост быстродействия при низких и средних рабочих нагрузках. Но с другой стороны, в основной массе сценариев выигрыш по сравнению с «обычными» Ryzen 3000 без суффикса XT незначителен. Стоит ли переплачивать за эту незначительную прибавку (2%-5%) — каждый решит для себя сам. Но старые «камни» Ryzen 3000 явно представляются более выгодной покупке, особенно в свете отсутствия необходимости покупки СО и более доступной цены.

Мы отобрали для вас некоторые из самых показательных изображений с результатами тестов новейших Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT, проведенных зарубежными сайтами.

Отдельно стоит выделить разгонный потенциал, температурный режим и энергопотребление. Обозревателям TechPowerUp удалось разогнать флагманский Ryzen 9 3900XT до 4,2 ГГц «на воздухе» при напряжении vCore в 1,425 В против «потолочных» 4,0 ГГц для Ryzen 3900X. Под нагрузкой в Blender с кулером Noctua NH-U12 CPU Ryzen 9 3900XT температура варьировалась в пределах 73-85ºC. Под нагрузкой в стресс-тесте AIDA64 с активированными AVX-инструкциями Ryzen 9 3900XT потреблял 138 Вт. Для сравнения, энергопотребление конкурирующего Core i9-10900K в том же тесте — 212 Вт.

Более подробная информация о производительности вышеперечисленных CPU в различных приложениях доступна по ссылкам на соответствующие обзоры западных журналистов ниже.

Увы, сроки поступления Ryzen 3000XT в продажу в Украине пока не сообщаются.

Ровно через две недели, 21 июля, выйдут гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4, о которых уже известно почти все. В первой волне ожидаются 35- и 65-ваттные решения линейки Ryzen Pro 400, которые будут прерогативой готовых ПК ОЕМ-производителей. А до конца года нас ждем выход новых CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3.

Источник: TechPowerUp (обзоры Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT), AnandTech, Tom’sHardware, ComputerBase, TechSpot и Videocardz