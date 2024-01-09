Acer анонсировала новые игровые ноутбуки Nitro и Predator с новыми процессорами Intel (Raptor Lake Refresh) и графикой RTX 40

Acer на CEC 2024 анонсировала новые модели игровых ноутбуков под брендами Nitro и Predator с процессорами Intel Raptor Lake Refresh 14 поколения.

Acer Nitro (AN17-72)

Nitro 17 (AN17-72) использует процессор Intel Core i7-14700HX (Raptor Lake Refresh). 14700HX имеет 8 производительных ядер, 12 эффективных ядер и максимальную тактовую частоту 5,3 ГГц. Системы начального уровня будут оснащаться процессором Core i5-14450HX, а Core i7-4650HX займет промежуточное место. Системы могут быть оборудованы до 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и до 2 ТВ NVMe SSD в конфигурации RAID-0, передает Tom’s Hardware.

Acer предлагает к графической системе RTX 4060 на Nitro 17. Графика класса RTX 40 будет выводить изображение на 17-дюймовый дисплей QHD (2560×1440) с частотой обновления 165 Гц. Acer заявляет, что время отклика при разгоне составляет 3 мс и до 100 процентов покрытия DCI-P3.

Среди других особенностей – два порта Thunderbolt 4, поддержка HDMI 2.1, слот для карт памяти microSD и поддержка Wi-Fi 6E. Acer также оснастила Nitro 17 четырехзонной RGB-клавиатурой.

Predator Helios 16 (PH16-72) и Helios 18 (PH18-72)

Пока семейство Nitro ориентировано на бюджетных геймеров, семейство Predator – на более богатых игроков. В этом ключе новые Helios 16 (PH16-72) и Helios 18 (PH18-72) оснащаются процессором Core i9-14900HX – для первого это опция, а для второго является стандартной комплектацией. Аналогично, можно добиться максимальной графической производительности с флагманской дискретной видеокартой RTX 4090 на Helios 18; Helios 16 оснащается RTX 4080.

Другое отличие между двумя ноутбуками заключается в дисплеях: Helios 16 использует 16-дюймовый WQXGA (2560×1600) 250 Гц Mini LED дисплей, в то время как Helios 18 просто расширяет диагональ до 18 дюймов.

Новые игровые ноутбуки Acer Helios оснащаются памятью DDR5 объемом до 32 ГБ, а система хранения данных имеет максимальную конфигурацию RAID-0 объемом 4 ТБ. Оба ноутбука оснащены аккумулятором на 90 Вт*ч и имеют RGB-подсветку клавиатуры, оснащенную технологией MagKey 3.0 со сменными механическими переключателями. Наконец, Acer поддерживает новый стандарт Wi-Fi 7 в своих последних ноутбуках.

Ноутбуки Acer Helios 16 (PH16-72) и Helios 18 (PH18-72) поступят в продажу в январе и марте по цене от $1899.

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Predator Helios 16 Neo (PHM16-72) и Helios 18 Neo (PHN18-71)

Если вам нужна высокая производительность и стиль, присущий семейству Helio, Acer предлагает обратить внимание на новые модели Helios 16 Neo (PHM16-72) и Helios 18 Neo (PHN18-71). Ноутбуки оснащены 16- или 18-дюймовыми WQXGA-дисплеями с частотой обновления 240 Гц.

Они снабжены процессором Core i9-14900HX, стандартным графическим процессором RTX 4070, до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 2 ТБ твердотельного накопителя в конфигурации RAID-0. Обе машины питаются от аккумулятора емкостью 90 Вт*ч, другие функции включают четырехзонную RGB-клавиатуру и комбинированную карту Wi-Fi-6E/Bluetooth 5.3.

Acer сообщает, что Helios 16 Neo (PHM16-72) и Helios 18 Neo (PHN18-71) поступят в продажу в марте по цене $1499 и $1549 соответственно.