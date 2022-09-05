AirPods Pro 2 дебютируют вместе с iPhone 14 на презентации Apple 7 сентября — Марк Гурман из Bloomberg

Уже в среду, 7 сентября, состоится первая осенняя презентация Apple «Far Out» , центральное место в которой отведено линейке смартфонов iPhone 14. Однако, как всегда, их премьеру сопровождают другие новости, в том числе наушники AirPods Pro 2, сообщает Марк Гурман из Bloomberg в своей рассылке Power On.

До этого уже было несколько сообщений о вероятном выпуске AirPods Pro 2 в этом году, но это первое подтверждение от надежного источника, что премьера состоится вместе с iPhone 14 во время мероприятия Far Out, которое состоится 7 сентября.

AirPods Pro 2 — обновление первого поколения AirPods Pro. Если забыли, оригинальные TWS наушники Apple с системой активного шумоподавления вышли три года назад — в октябре 2019 года (наш обзор).

По предварительным данным, AirPods Pro 2 получат заметно лучшие характеристики, включая следующее поколение процессора Apple H1, и новые функциональные возможности. Новая модель сможет предложить более высокое качество звука благодаря поддержке аудиокодека без потерь Apple (ALAC), который полностью обходится без соединения Bluetooth, или добавив поддержку Bluetooth 5.2, использующего кодек LC3 для более эффективной передачи звука.

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Сообщается также, что AirPods Pro 2 могут использовать дизайн насадок-вкладышей, как у Beats Fit Pro, и поставляться с зарядным футляром, способным звуком просигнализировать о своем местонахождении в ответ на запрос в фирменном приложении для поиска потерянных устройств Apple Find My («Локатор «).

Кроме AirPods Pro и собственно iPhone 14 на презентации Apple 7 сентября также ожидается анонс основной линейки смартчасов Apple Watch Series 8, которые смогут измерять температуру тела, а также обновленных Apple Watch SE и совершенно новой Pro-модели с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта.