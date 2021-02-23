Акции Tesla упали до 700 долларов, а Илон Маск за день обеднел на 15 миллиардов долларов





Одновременно с Bitcoin дешевеют акции Tesla. Стоимость ценных бумаг крупнейшего производителя электромобилей в мире на закрытии торгов NASDAQ 23 февраля упала на 8,6% по сравнению с предыдущей биржевой сессией 22 февраля, остановившись на отметке 714,50 за одну бумагу (а после закрытия основной сессии — до 677,18 доллара), а Илон Маск, основная часть состояния которого — в акциях Tesla, за день потерял 15 миллиардов долларов.

Глава Tesla в очередной раз в этом году лишился титула самого богатого человека мира, опустившись на второе место рейтинга . Рейтинг снова возглавляет Джефф Безос (владелец Amazon и Blue Origin), чьё состояние 186 миллиардов долларов. В то же время разрыв между Маском и Безосом составляет «всего» 3 миллиарда долларов, так что в обозримом будущем они могут снова поменяться местами.

Биржевые котировки акций Tesla непрерывно росли с начала ноября 2020-го, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. В начале 2021-го курс акций Tesla в очередной раз обновил исторический рекорд, достигнув отметки 900 долларов за одну ценную бумагу.

Но с февраля акции Tesla вошли в нисходящую тенденцию. Нынешнее падение — крупнейшее с сентября 2020 года В то же время, как и в прошлый раз, текущее падение котировок — отчасти коррекция цены после суперроста, а отчасти — макроэкономические и рыночные волнения на фоне пандемии. Автомобильный бизнес и другие направления Tesla растут впечатляющими темпами, так что смена нисходящего тренда на восходящий — лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного.

В прошлый раз акции Tesla попали на «медвежий» рынок в сентябре 2020-го февраля, а уже в ноябре — через 60 дней после начала «медвежьего» тренда — курс снова вернулся на восходящую траекторию.