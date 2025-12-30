Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece

Оказывается, актер Маккеню Маэда, сыгравший охотника за головами Ророноа Зоро в сериале «Ван Пис» от Netflix, является давним фаном франшизы и довольно неплохим игроком в тематическую карточную игру.

29-летний актер владеет одними из самых дорогих карт и некоторыми чрезвычайно редкими предметами, к тому же — выиграл несколько игр на турнире One Piece TCG и в целом занял 8 место среди 366 участников, сообщает Dexerto.

はっちCS

黒イム

予選

緑ボニー 後⭕️

赤青エース 先⭕️

赤黒サボ 後⭕️

緑ミホーク 先⭕️

黄ルフィ 先⭕️

黒イム 先❌

緑ミホーク 後⭕️ 赤青エース 先⭕️

青紫サンジ 後⭕️

青黄ハンコック 先❌

ベスト8/366 pic.twitter.com/c1MSkcokDZ — Mackenyu (@Mackenyu1116) December 28, 2025

Несмотря на то, что существует множество карт, которые вращаются вокруг его персонажа Зоро, Маккеню вместо этого использовал достаточно дорогую колоду Black Imu. По словам актера, он выиграл восемь из десяти игр на мероприятии.

Неизвестно, получил ли Маккеню какой-то приз на соревнованиях, но актер играл с предметом, которому позавидовали бы все 365 других участников — игровым ковриком, подписанным не кем иным, как создателем оригинальной манги One Piece Еичиро Одой.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В 2024 году во время дискуссии на Megacon актеров сериала Netflix спросили о карточной игре One Piece — все тогда указали на Маккеню, как на «одержимого» ею.

«Он серьезно к ней относится», — сказал Джейкоб Ромеро Гибсон, сыгравший в «Ван Пис» Уосоппа.

Второй сезон «Ван Пис» выйдет на Netflix 10 марта. На этот раз команда под предводительством Манки Д. Луффи в поисках единственного сокровища отправится на Гранд Лайн — легендарное морское пространство, где на каждом шагу ждут опасность и чудеса.