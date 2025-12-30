Новости Кино 30.12.2025 comment views icon

Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" виграв 8 з 10 ігор на турнірі з One Piece TCG

Оказывается, актер Маккеню Маэда, сыгравший охотника за головами Ророноа Зоро в сериале «Ван Пис» от Netflix, является давним фаном франшизы и довольно неплохим игроком в тематическую карточную игру.

29-летний актер владеет одними из самых дорогих карт и некоторыми чрезвычайно редкими предметами, к тому же — выиграл несколько игр на турнире One Piece TCG и в целом занял 8 место среди 366 участников, сообщает Dexerto.

Несмотря на то, что существует множество карт, которые вращаются вокруг его персонажа Зоро, Маккеню вместо этого использовал достаточно дорогую колоду Black Imu. По словам актера, он выиграл восемь из десяти игр на мероприятии.

Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" виграв 8 з 10 ігор на турнірі з One Piece TCG

Неизвестно, получил ли Маккеню какой-то приз на соревнованиях, но актер играл с предметом, которому позавидовали бы все 365 других участников — игровым ковриком, подписанным не кем иным, как создателем оригинальной манги One Piece Еичиро Одой.

В 2024 году во время дискуссии на Megacon актеров сериала Netflix спросили о карточной игре One Piece — все тогда указали на Маккеню, как на «одержимого» ею.

«Он серьезно к ней относится», — сказал Джейкоб Ромеро Гибсон, сыгравший в «Ван Пис» Уосоппа.

Второй сезон «Ван Пис» выйдет на Netflix 10 марта. На этот раз команда под предводительством Манки Д. Луффи в поисках единственного сокровища отправится на Гранд Лайн — легендарное морское пространство, где на каждом шагу ждут опасность и чудеса.

Спецпроекты
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

Все заради Єдиного Скарбу! Netflix продовжив серіал «Ван Піс» на третій сезон і показав тизер другого

Популярные новости

arrow left
arrow right
CD Projekt запустила в GOG ежемесячную подписку за $5 для фанов старых игр
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Ютубер прожил неделю в Cyberpunk 2077 — в реальной жизни ел, спал и делал все остальное как NPC
IO Interactive перенесла релиз 007 First Light на "старую" дату GTA 6
Larian впервые раскрыла официальные продажи Baldur's Gate 3 — более 20 млн копий
На PS5 стартовали предварительные загрузки S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра весит более 150 ГБ
СМИ: Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Харбора в буллинге на съемках
S.T.A.L.K.E.R. 2 удалят из Game Pass 16 ноября
Создатели "Очень странных дел" о "старении" актерского состава: "Не критично, единственная проблема — голоса"
Разработчик из Украины создал мобильную RPG для изучения английского — новые слова как механика выживания
В GOG стартовала "Осенняя распродажа" — Dragon Age, Europa Universalis и 4000+ игр со скидками до -90%
Konami запустит "конвейер Silent Hill" с выпуском по игре каждый год
Larian анонсировала Divinity: "Самая большая игра в истории, больше Baldur's Gate 3"
"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом
Квентин Тарантино восстановил утраченный раздел из "Убить Билла" для Fortnite
В Battlefield 6 запустили радио как в GTA, но надо раскошелиться на $25
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
"Подземелье дерьма": инди-игра залетела в топ японского Steam из-за ошибки в переводе
Полиция ворвалась к фану ARC Raiders, потому что сосед испугался криков во время игры
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Автор PC Gamer устроился медиком-волонтером в ARC Raiders, где спасает игроков за свой счет
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить