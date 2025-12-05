Актриса Цири планировала уйти из "Ведьмака" после замены Генри Кавилла: "Он тот Геральт, с которым я выросла"

Фрея Аллан, сыгравшая Цири в пяти Последний отснят и находится на этапе постпродакшена сезонах «Ведьмака» на Netflix заявила, что рассматривала возможность ухода из шоу после замены Генри Кавилла.

В интервью NME (через Redanian Intelligence) Аллан призналась, что долго раздумывала над увольнением после третьего сезона — когда Генри Кавилл объявил о своем уходе и представил в качестве замены Лиама Хемсворта.

«Как только я сделала этот выбор, я максимально использовала каждое мгновение», — говорит актриса, объясняя, почему сомневалась насчет продолжения: «Третий сезон был действительно тяжелым для всех. Я плакала, потому что хотела закончить сериал с мужчиной, который играл моего приемного отца. Впервые я увидела, как может выглядеть жизнь вне «Ведьмака», а потом главная героиня движется дальше…»

В конце концов Фрея и остальной актерский состав сделали все, чтобы Хемсворту было комфортно в новой роли. Хотя, конечно, на негативную реакцию фанов, они не смогли повлиять.

«Фанаты просто любят что-то ненавидеть. Мы четко дали понять, что приветствуем его с распростертыми объятиями. Хотя это было очень странно». Актриса добавила, что все еще представляла лицо Кавилла каждый раз, когда Цири думала о Геральте в сценарии четвертого сезона: «Он тот Геральт, с которым я выросла».

В том же интервью Аллан рассказала, что взяла на себя некоторые обязанности Кавилла на съемочной площадке: в частности в том, что касалось включения некоторых оригинальных сцен, которые обошел сценарий.

«Я действительно хочу дать фанатам то, чего они хотят. Я также видела, как Генри, который был таким осведомленным и преданным книгам, настаивал на включении определенных строк. Когда он ушел, я вдохновилась взять на себя эту роль».

Первые четыре сезона «Ведьмака» сейчас транслируются на Netflix. Пятый отснят и находится на этапе простпродакшена.

«Этот последний сезон вытянул из меня все, но я чувствую себя невероятно довольной», — подытоживает актриса.

Четвертый сезон «Ведьмака» получил массу хейта в соцсетях еще с появлением первых трейлеров. А с релизом отличился худшими оценками в истории шоу с 19% зрительских «симпатий» на Rotten Tomatoes и падением просмотров на 50%.