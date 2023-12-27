Amazon начнет показывать рекламу в фильмах и сериалах Prime Video с 29 января

С конца января фильмы и сериалы на платформе будут разбивать короткими рекламными роликами — чтобы избавиться от пауз, нужно вносить ежемесячно дополнительную плату.

В сентябре Amazon анонсировала рекламу на платформе, а ныне назвала официальную дату старта — 29 января.

«Это позволит нам инвестировать в привлекательный контент и увеличивать эти инвестиции в течение длительного периода времени», — заявила компания в электронном письме клиентам об ожидаемом переходе на «ограниченную рекламу». «Мы стремимся показывать гораздо меньше рекламы, чем линейное телевидение. Стоимость текущей подписки Prime не меняется».

Впрочем, просмотреть контент Prime Video без рекламы все-таки можно — за дополнительные $2,99 в месяц (нынешняя цена — $5,99 в месяц для Украины).

Впервые Amazon начала показывать рекламу в футбольных трансляциях в 2022 году — после получения эксклюзивных прав на Thursday Night Football в рамках 11-летнего соглашения на сумму $13,2 млрд.

Ранее тарифы с рекламой запустили Netflix и Disney+, и ныне Apple TV+ остается единственной крупной стриминговой платформой, использующей чистую модель подписки.

В прошлом году Amazon заработала на рекламе $38 млрд и, несмотря на то, что они составляют небольшую долю от общего годового дохода в $502 млрд — этот показатель растет ежеквартально более чем на 20%. Среди оригинальных шоу Prime Video: раскритикованный и самый дорогой в истории сериал «Властелин колец: Кольца власти», «Удивительная миссис Мейзел», «Пацаны», «Джек Райан» и другие.