Amazon перенесла релиз 2-го сезона "Фоллаут" — первый эпизод выйдет раньше

Amazon обновила дату премьеры второго сезона «Фоллаут», но это хорошая новость: первый эпизод стартует на Prime Video днем раньше.

Официальная дата релиза: 16 декабря в 18:00 по тихоокеанскому времени (17 декабря 04:00 по Киеву).

Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 15, 2025

Напомним, что второй сезон «Фоллаут», в отличие от первого, будет выпускать по эпизоду в неделю, каждую среду — вплоть до финала 4 февраля.

График выхода эпизодов второго сезона «Фоллаут»

Эпизод 1 — 16 декабря

Эпизод 2 — 24 декабря

Эпизод 3 — 31 декабря

Эпизод 4 — 7 января

Эпизод 5 — 14 января

Эпизод 6 — 21 января

Эпизод 7 — 28 января

Эпизод 8 — 4 февраля

Сериал, основанный на серии видеоигр Bethesda Game Studios, разворачивается через 200 лет после ядерного взрыва: часть людей находится в хранилищах, тогда как остальные вынуждены оставаться на поверхности вместе с мутантами и преступниками. Среди основных персонажей: жительница хранилища 33 Люси Маклин (Элла Пернелл), оруженосец Братства стали Максимус (Аарон Мотен) и Гуль (Уолтон Гоггинс).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В конце первого сезона Люси в конце концов отыскала своего отца Хэнка (Кайл Маклаклен), но раскрыла тайны, которые изменить ее жизнь. Во втором девушка отправляется в Нью-Вегас в сопровождении Гуля, известного ранее как Купер Говард — и на этот раз нам готовят еще больше флешбеков из его прошлого.

Среди новичков в актерском составе появляются Джастин Теру в роли Мистера Хауса и Маколей Калкин в роли безумного гения, и, вероятно, лидера Легиона Цезаря.

Несмотря на то, что сериал охватит больше игрового лора, локаций и персонажей, чем до этого, он все еще будет сосредотачиваться на рассказе собственной истории в расширенном мире Fallout. Шоураннеры постарались учесть многочисленные, но очень разные финалы игры, не выбирая один конкретный канон.

Напомним, что первый сезон «Фоллаут» собрал 65 млн зрителей за 16 дней и принес второй рекордный результат в истории Prime Video после «Колец власти». Критики и зрители оценили его в 93% на Rotten Tomatoes, рейтинги второго появятся в ближайшее время.