Новости ИИ 31.07.2025 comment views icon

Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы

Представьте, что вы можете создать собственный финал для «Игры престолов», или любого другого сериала или фильма, завершение которого вас не удовлетворило? Это могло бы выглядеть как фантастика, если бы мы не жили во времена ИИ.

Стартап Fable из Сан-Франциско создал новый стриминговый сервис под названием Showrunner, который рекламируют как «Netflix с ИИ». Его главная особенность заключается в том, что зрители могут самостоятельно создавать сцены или целые эпизоды для сериалов с нуля — с использованием простых текстовых подсказок для искусственного интеллекта. Идея, по правде, выглядит сомнительно, однако в потенциал проекта поверил такой техногигант, как Amazon, инвестировавший в Fable и развитие стриминга неразглашаемую сумму.

На данный момент Showrunner работает в закрытой альфа-версии с 10 000 пользователей (еще 100 000 находятся в списке ожидания) и предлагает два оригинальных «шоу» — сюжетные миры с персонажами, которых пользователи могут направлять в различные нарративные арки.

Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Постер к сериалу «Exit Valley», созданного с ИИ и ныне доступного на Showrunner / Fable

Первое шоу под названием «Exit Valley» описывают как «телевизионную комедию в стиле «Гриффинов», разворачивающуюся в «Сим-Франциско» и высмеивающую лидеров в сфере искусственного интеллекта Сэма Альтмана, Илона Маска и других». Второе, «Everything Is Fine», в котором муж и жена, идя в Ikea, сильно ссорятся, после чего переносятся в мир, где они на самом деле разведены и должны найти друг друга.

Кроме этого система позволяет поместить непосредственно ваши анимационные версии в шоу (элемент, который оказался чрезвычайно популярным среди альфа-тестеров).

«Люди заинтересованы в том, чтобы поместить себя и своих друзей в эти истории. Это был сюрприз», — рассказывает руководитель Fable Эдвард Саатчи. «Мы не разрабатывали сервис с этой мыслью. Люди хотят быть в вымышленных мирах, а также хотят рассказывать истории о себе».

Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Руководитель Fable и Showrunner Эдвард Саатчи ранее возглавлял Oculus Story Studio / Fable

Саатчи был соучредителем Oculus Story Studios, созданной в 2014 году как подразделение Oculus VR — компании виртуальной реальности, которую приобрела Meta (на то время Facebook) за $2 млрд. Oculus Story Studio создала несколько VR-игр, включая «Henry», получившую премию «Эмми», но в конечном итоге была закрыта в 2017 году.

Showrunner работает на собственной модели искусственного интеллекта Fable под названием SHOW-2. В прошлом году компания опубликовала исследовательскую статью о ее создании и выпустила девять эпизодов шоу, сгенерированных искусственным интеллектом на основе «Южного парка» (с разрешения создателей оригинального мультсериала), набравших в общей сложности 80 миллионов просмотров.

ШІ-модель, на якій працює стримінг, використовувалась для створення вірусних епізодів South Park із штучним інтелектом
ИИ, на котором работает стриминг, использовался для создания вирусных эпизодов South Park с искусственным интеллектом / Fable

На момент публичного запуска сервис сосредоточится на анимированном контенте и будет бесплатным, однако в будущем создатели планируют взимать по $10-20 в месяц с пользователя за создание «сотен телевизионных сцен». Сам контент можно будет публиковать на YouTube или других сторонних платформах.

Источник: Variety, Forbes

Популярные новости

Шестой океан Земли формируется прямо сейчас — в Африке этому не рады
Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.
Владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» с первой консоли
Хакеры украли у криптобиржи BigONE $27 млн
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Дженсен Хуанг: Трамп гордится 4 трлн NVIDIA, а новые пошлины индустрия переживет
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Microsoft позволяла инженерам из Китая работать с системами Пентагона с минимальным надзором
Первый взгляд на 4-й сезон «Теда Лассо» — съемки официально стартовали
Переселение целого государства: жители Тувалу переедут в Австралию из-за затопления островов
NASA раскрыла тайну «пауков» на Марсе
Не возраст и не тестостерон: мужчины теряют потенцию из-за сахара
Половая дискриминация от ChatGPT: ИИ советует женщинам просить значительно меньшую зарплату, чем мужчинам
Китай — лидер возобновляемой энергетики, три четверти проектов строят именно там
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Представлен Geely Galaxy A7 — гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Первый постер и дата выхода сериала «Газета» / The Paper — спинофа культового «Офиса» с Оскаром, но без Майкла Скотта
Ученые раскрыли тайну квантового туннелирования — это изменит индустрию полупроводников и квантовых компьютеров
Астрономы впервые увидели ожидаемую звезду-компаньона Бетельгейзе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить