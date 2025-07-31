Amazon инвестировала в «Netflix с ИИ» — стриминг, позволяющий зрителям самим генерировать сериалы

Представьте, что вы можете создать собственный финал для «Игры престолов», или любого другого сериала или фильма, завершение которого вас не удовлетворило? Это могло бы выглядеть как фантастика, если бы мы не жили во времена ИИ.

Стартап Fable из Сан-Франциско создал новый стриминговый сервис под названием Showrunner, который рекламируют как «Netflix с ИИ». Его главная особенность заключается в том, что зрители могут самостоятельно создавать сцены или целые эпизоды для сериалов с нуля — с использованием простых текстовых подсказок для искусственного интеллекта. Идея, по правде, выглядит сомнительно, однако в потенциал проекта поверил такой техногигант, как Amazon, инвестировавший в Fable и развитие стриминга неразглашаемую сумму.

На данный момент Showrunner работает в закрытой альфа-версии с 10 000 пользователей (еще 100 000 находятся в списке ожидания) и предлагает два оригинальных «шоу» — сюжетные миры с персонажами, которых пользователи могут направлять в различные нарративные арки.

Первое шоу под названием «Exit Valley» описывают как «телевизионную комедию в стиле «Гриффинов», разворачивающуюся в «Сим-Франциско» и высмеивающую лидеров в сфере искусственного интеллекта Сэма Альтмана, Илона Маска и других». Второе, «Everything Is Fine», в котором муж и жена, идя в Ikea, сильно ссорятся, после чего переносятся в мир, где они на самом деле разведены и должны найти друг друга.

Кроме этого система позволяет поместить непосредственно ваши анимационные версии в шоу (элемент, который оказался чрезвычайно популярным среди альфа-тестеров).

«Люди заинтересованы в том, чтобы поместить себя и своих друзей в эти истории. Это был сюрприз», — рассказывает руководитель Fable Эдвард Саатчи. «Мы не разрабатывали сервис с этой мыслью. Люди хотят быть в вымышленных мирах, а также хотят рассказывать истории о себе».

Саатчи был соучредителем Oculus Story Studios, созданной в 2014 году как подразделение Oculus VR — компании виртуальной реальности, которую приобрела Meta (на то время Facebook) за $2 млрд. Oculus Story Studio создала несколько VR-игр, включая «Henry», получившую премию «Эмми», но в конечном итоге была закрыта в 2017 году.

Showrunner работает на собственной модели искусственного интеллекта Fable под названием SHOW-2. В прошлом году компания опубликовала исследовательскую статью о ее создании и выпустила девять эпизодов шоу, сгенерированных искусственным интеллектом на основе «Южного парка» (с разрешения создателей оригинального мультсериала), набравших в общей сложности 80 миллионов просмотров.

На момент публичного запуска сервис сосредоточится на анимированном контенте и будет бесплатным, однако в будущем создатели планируют взимать по $10-20 в месяц с пользователя за создание «сотен телевизионных сцен». Сам контент можно будет публиковать на YouTube или других сторонних платформах.

Источник: Variety, Forbes