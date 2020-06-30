AMD вот-вот начнет выпуск новых CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3





Горячо ожидаемое следующее поколение 7-нм настольных процессоров AMD Ryzen 4000 (Vermeer) на новой микроархитектуре Zen 3 уже достигло удовлетворительной стадии зрелости — степпинга B0 — и вот-вот будут запущены в массовое производство. Источником этих сведений выступает главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игор Валлосек, так что в их достоверности сомневаться не приходится.

Переход на степпинг B0 подразумевает, что активная фаза разработки завершена и больше никаких существенных изменений в кристалл не вносится. Около полутора недель назад AMD подтвердила дебют x86-архитектуры Zen 3 в этом году.

Ожидается, что серийный выпуск новых процессоров Ryzen 4000 начнется в августе, а в продажу первые модели поступят в конце этого года. Обычно для создания необходимого запаса процессоров к старту продаж нужно три-четыре месяца.

Ранее говорилось, что первыми выйдут старшие модели Ryzen 4000, а более доступные CPU Ryzen 4-го поколения придется подождать до следующего года.

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% или даже больше по сравнению с Zen 2. Кроме того, Ryzen 4000, которые будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм, сохранят совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370 (свежий B550, само собой, тоже поддерживается).

Источник: Igor’s Lab