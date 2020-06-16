AMD представила новые CPU Ryzen 3000XT и снизила цены на старые модели
Как и ожидалось, AMD сегодня расширила семейство настольных процессоров Ryzen 3000 (Matisse), представив новую серию Ryzen 3000XT официально. О них мы уже давно знали почти все, так что остается подвести итоги
Итак, серия Ryzen 3000XT представлена тремя моделями: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Единственное, чем новые CPU отличаются от уже хорошо знакомых нам старых «камней» — это слегка повышенные пиковые частоты; базовые частоты остались прежними. Нет никаких изменений и по части конфигурации. В случае шестиядерники Ryzen 5 3600XT повышення частота возросла с 4,4 до 4,5 ГГц, а Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT теперь могут разгоняться до 4,7 ГГц, тогда как ранее лимит был 4,5 и 4,6 ГГц соответственно. Еще одно важное отличие — новые Ryzen 3000XT, в отличие от предшественников, поставляются без стандартного кулера. Для полного раскрытия потенциала новинок производитель рекомендует использовать высокопроизводительный воздушный кулер или готовую СЖО с 280-мм радиатором.
Основные технические характеристики и цены всего модельного ряда процессоров Ryzen 3000 наведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).
|Процессор
|Ядра /
потоки
|Базовая
частота, ГГц
|Повышенная Boost-частота, ГГц
|L2-кэш,
Кбайт
|L3-кэш,
Мбайт
|TDP, Вт
|Рекомендованная
цена
|Ryzen 9 3950X
|16 / 32
|3,5
|4,7
|16 x 512
|64
|105
|$749
|Ryzen 9 3900XT
|12 / 24
|3,8
|4,7
|12 x 512
|64
|105
|$499
|Ryzen 9 3900X
|12 / 24
|3,8
|4,6
|12 x 512
|64
|105
|$449
|Ryzen 9 3900
|12 / 24
|3,1
|4,3
|12 x 512
|64
|65
|–
|Ryzen 7 3800XT
|8 / 16
|3,9
|4,7
|8 x 512
|32
|105
|$399
|Ryzen 7 3800X
|8 / 16
|3,9
|4,5
|8 x 512
|32
|105
|$359
|Ryzen 7 3700X
|8 / 16
|3,6
|4,4
|8 x 512
|32
|65
|$329
|Ryzen 5 3600XT
|6 / 12
|3,8
|4,5
|6 x 512
|32
|95
|$249
|Ryzen 5 3600X
|6 / 12
|3,8
|4,4
|6 x 512
|32
|95
|$224
|Ryzen 5 3600
|6 / 12
|3,6
|4,2
|6 x 512
|32
|65
|$199
|Ryzen 5 3500X
|6 / 6
|3,6
|4,1
|6 x 512
|32
|65
|–
|Ryzen 5 3500
|6 / 6
|3,6
|4,1
|6 x 512
|16
|65
|–
|Ryzen 3 3300X
|4 / 8
|3,8
|4,3
|4 x 512
|16
|65
|$120
|Ryzen 3 3100
|4 / 8
|3,6
|3,9
|4 x 512
|16
|65
|$99
В продажу новые CPU поступят 7 июля. Теперь осталось дождаться фактического снижения цен на старые Ryzen 3000 в украинской рознице.
Одновременно AMD анонсировала новый бюджетный чипсет A520 — первые материнские платы на нем выйдут в августе. Соответствующие модели готовят ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE и MSI. Увы, технических подробностей о самом наборе системной логики для процессоров Zen 2 и будущих Zen 3, AMD не предоставила. К слову, буквально сегодня мы узнали, что CPU Ryzen 4000 (Zen 3) задержаться до 2021 года, и AMD, опровергая недавние слухи о 5-нм техпроцессе, подтвердила, что эти процессоры будут использовать техпроцесс 7 нм.
DigiTimes: AMD отложила выход CPU Ryzen 4000 (Zen 3) до 2021 года — просто потому, что нынешние Ryzen 3000 хорошо продаются
Источник: Videocardz