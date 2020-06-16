AMD представила новые CPU Ryzen 3000XT и снизила цены на старые модели





Как и ожидалось, AMD сегодня расширила семейство настольных процессоров Ryzen 3000 (Matisse), представив новую серию Ryzen 3000XT официально. О них мы уже давно знали почти все, так что остается подвести итоги . Единственной приятной неожиданность стало то, что новые «камни» Matisse Refresh предлагаются по цене старых, а старые модели теперь стоят дешевле, так что теперь ждем реакции Intel.

Итак, серия Ryzen 3000XT представлена тремя моделями: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Единственное, чем новые CPU отличаются от уже хорошо знакомых нам старых «камней» — это слегка повышенные пиковые частоты; базовые частоты остались прежними. Нет никаких изменений и по части конфигурации. В случае шестиядерники Ryzen 5 3600XT повышення частота возросла с 4,4 до 4,5 ГГц, а Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT теперь могут разгоняться до 4,7 ГГц, тогда как ранее лимит был 4,5 и 4,6 ГГц соответственно. Еще одно важное отличие — новые Ryzen 3000XT, в отличие от предшественников, поставляются без стандартного кулера. Для полного раскрытия потенциала новинок производитель рекомендует использовать высокопроизводительный воздушный кулер или готовую СЖО с 280-мм радиатором.

Основные технические характеристики и цены всего модельного ряда процессоров Ryzen 3000 наведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).

Процессор Ядра /

потоки Базовая

частота, ГГц Повышенная Boost-частота, ГГц L2-кэш,

Кбайт L3-кэш,

Мбайт TDP, Вт Рекомендованная

цена Ryzen 9 3950X 16 / 32 3,5 4,7 16 x 512 64 105 $749 Ryzen 9 3900XT 12 / 24 3,8 4,7 12 x 512 64 105 $499 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 4,6 12 x 512 64 105 $449 Ryzen 9 3900 12 / 24 3,1 4,3 12 x 512 64 65 – Ryzen 7 3800XT 8 / 16 3,9 4,7 8 x 512 32 105 $399 Ryzen 7 3800X 8 / 16 3,9 4,5 8 x 512 32 105 $359 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3,6 4,4 8 x 512 32 65 $329 Ryzen 5 3600XT 6 / 12 3,8 4,5 6 x 512 32 95 $249 Ryzen 5 3600X 6 / 12 3,8 4,4 6 x 512 32 95 $224 Ryzen 5 3600 6 / 12 3,6 4,2 6 x 512 32 65 $199 Ryzen 5 3500X 6 / 6 3,6 4,1 6 x 512 32 65 – Ryzen 5 3500 6 / 6 3,6 4,1 6 x 512 16 65 – Ryzen 3 3300X 4 / 8 3,8 4,3 4 x 512 16 65 $120 Ryzen 3 3100 4 / 8 3,6 3,9 4 x 512 16 65 $99

В продажу новые CPU поступят 7 июля. Теперь осталось дождаться фактического снижения цен на старые Ryzen 3000 в украинской рознице.

Одновременно AMD анонсировала новый бюджетный чипсет A520 — первые материнские платы на нем выйдут в августе. Соответствующие модели готовят ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE и MSI. Увы, технических подробностей о самом наборе системной логики для процессоров Zen 2 и будущих Zen 3, AMD не предоставила. К слову, буквально сегодня мы узнали, что CPU Ryzen 4000 (Zen 3) задержаться до 2021 года, и AMD, опровергая недавние слухи о 5-нм техпроцессе, подтвердила, что эти процессоры будут использовать техпроцесс 7 нм.

Источник: Videocardz