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AMD представила новые CPU Ryzen 3000XT и снизила цены на старые модели

AMD представила новые CPU Ryzen 3000XT и снизила цены на старые модели

AMD представила новые CPU Ryzen 3000XT и снизила цены на старые модели


Как и ожидалось, AMD сегодня расширила семейство настольных процессоров Ryzen 3000 (Matisse), представив новую серию Ryzen 3000XT официально. О них мы уже давно знали почти все, так что остается подвести итоги. Единственной приятной неожиданность стало то, что новые «камни» Matisse Refresh предлагаются по цене старых, а старые модели теперь стоят дешевле, так что теперь ждем реакции Intel.

Итак, серия Ryzen 3000XT представлена тремя моделями: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Единственное, чем новые CPU отличаются от уже хорошо знакомых нам старых «камней» — это слегка повышенные пиковые частоты; базовые частоты остались прежними. Нет никаких изменений и по части конфигурации. В случае шестиядерники Ryzen 5 3600XT повышення частота возросла с 4,4 до 4,5 ГГц, а Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT теперь могут разгоняться до 4,7 ГГц, тогда как ранее лимит был 4,5 и 4,6 ГГц соответственно. Еще одно важное отличие — новые Ryzen 3000XT, в отличие от предшественников, поставляются без стандартного кулера. Для полного раскрытия потенциала новинок производитель рекомендует использовать высокопроизводительный воздушный кулер или готовую СЖО с 280-мм радиатором.

Основные технические характеристики и цены всего модельного ряда процессоров Ryzen 3000 наведены в таблице ниже (новые модели выделены жирным).

ПроцессорЯдра /
потоки		Базовая
частота, ГГц		Повышенная Boost-частота, ГГцL2-кэш,
Кбайт		L3-кэш,
Мбайт		TDP, ВтРекомендованная
цена
Ryzen 9 3950X16 / 323,54,716 x 51264105$749
Ryzen 9 3900XT12 / 243,84,712 x 51264105$499
Ryzen 9 3900X12 / 243,84,612 x 51264105$449
Ryzen 9 390012 / 243,14,312 x 5126465
Ryzen 7 3800XT8 / 163,94,78 x 51232105$399
Ryzen 7 3800X8 / 163,94,58 x 51232105$359
Ryzen 7 3700X8 / 163,64,48 x 5123265$329
Ryzen 5 3600XT6 / 123,84,56 x 5123295$249
Ryzen 5 3600X6 / 123,84,46 x 5123295$224
Ryzen 5 36006 / 123,64,26 x 5123265$199
Ryzen 5 3500X6 / 63,64,16 x 5123265
Ryzen 5 35006 / 63,64,16 x 5121665
Ryzen 3 3300X4 / 83,84,34 x 5121665$120
Ryzen 3 31004 / 83,63,94 x 5121665$99

 

В продажу новые CPU поступят 7 июля. Теперь осталось дождаться фактического снижения цен на старые Ryzen 3000 в украинской рознице.

Одновременно AMD анонсировала новый бюджетный чипсет A520 — первые материнские платы на нем выйдут в августе. Соответствующие модели готовят ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE и MSI. Увы, технических подробностей о самом наборе системной логики для процессоров  Zen 2 и будущих Zen 3, AMD не предоставила. К слову, буквально сегодня мы узнали, что CPU Ryzen 4000 (Zen 3) задержаться до 2021 года, и AMD, опровергая недавние слухи о 5-нм техпроцессе, подтвердила, что эти процессоры будут использовать техпроцесс 7 нм.

DigiTimes: AMD отложила выход CPU Ryzen 4000 (Zen 3) до 2021 года — просто потому, что нынешние Ryzen 3000 хорошо продаются

Источник: Videocardz

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