AMD анонсировала графический драйвер Adrenalin 21.4.1 с рядом новых функций

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Компания AMD сообщила о выходе обновлённой версии Radeon Software. Новый драйвер Adrenalin 21.4.1 содержит несколько новых функций, которые уже длительное время запрашивало игровое сообщество.

Например, появилась возможность настраиваемой установки – минимальную или полную. Минимальная установка по-прежнему потребует загрузки всего пакета драйверов, но пользователям больше не требуется включать все функции, которые не являются необходимыми. Radeon Software теперь можно установить в трёх вариантах:

только драйвер, минимальная установка (добавляет графический интерфейс и настройки), полная установка с игровым центром, вкладкой захвата/стриминга, настройкой производительности и AMD Link.

Драйвер Adrenalin 21.4.1 также получил обновление Link 4.0. Помимо стриминга с мобильных устройств и умных телевизоров, компания добавила AMD Link для Windows. Благодаря этому пользователи смогут вести трансляцию игры на ультратонкие ноутбуки или мини-ПК, а основная производительная система может располагаться (и издавать шум) в другом месте. Новая функция под названием Link Game позволяет друзьям подключиться к компьютеру пользователя и играть так, как будто они используют «второй контроллер» в тех играх, где такая возможность поддерживается. Эта функция поддерживается для локальных и удалённых онлайн сессий.

Новое ПО для мониторинга производительности теперь способно считывать данные с процессоров AMD Ryzen. Благодаря этому пользователь сможет видеть такие параметры процессора, как частота, использование или температура, прямо через встроенный экранный оверлей.

Кроме того, в драйвер добавлена функция AMD Radeon Boost Variable Rate Shading. Она снижает степень затемнения в определённых областях экрана во время движения.

Новая версия Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.4.1 доступна для загрузки по следующему адресу.

Источник: videocardz