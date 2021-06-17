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AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе

AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе

AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе


В сеть выложили список игр, которые на старте будут поддерживать открытую технологию ИИ-суперсэмплинга AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS).

На старте поддержку технологии получат семь игр — 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, GodFall, KingShunt, Terminator: Resistance и The Riftbreaker. Но в обозримом будущем этот список пополнят еще 12 тайтлов, включая Far Cry 6 и Resident Evil Village.

AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходеОдновременно был опубликован список партнеров AMD по проекту FidelityFX Super Resolution — в нем в общей сложности 44 издателя и разработчика, которые намерены постепенно внедрять поддержку технологии в свои проекты.

AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе

AMD анонсировала FidelityFX Super Resolution на недавней презентации в рамках Computex 2021, ее запуск намечен на 22 июня. Технология стала частью кроссплатформенного пакета GPUOpen/FidelityFX, что должно упростить ее интеграцию в существующие игры. Она поддерживается не только всеми видеокартами Radeon (RX Vega (включая iGPU в APU), RX 400, RX 500, RX 5000 и RX 6000), но и конкурирующими моделями NVIDIA GeForce, а также игровыми консолями Sony и Microsoft. Ранее Intel подтвердила, что рассматривает добавление поддержки FidelityFX Super Resolution в грядущей серии GPU Xe-HPG.

AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе

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