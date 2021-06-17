AMD FidelityFX Super Resolution на старте будет поддерживать семь игр, еще 12 на подходе

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В сеть выложили список игр, которые на старте будут поддерживать открытую технологию ИИ-суперсэмплинга AMD FidelityFX Super Resolution (аналог NVIDIA DLSS).

На старте поддержку технологии получат семь игр — 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, GodFall, KingShunt, Terminator: Resistance и The Riftbreaker. Но в обозримом будущем этот список пополнят еще 12 тайтлов, включая Far Cry 6 и Resident Evil Village.

Одновременно был опубликован список партнеров AMD по проекту FidelityFX Super Resolution — в нем в общей сложности 44 издателя и разработчика, которые намерены постепенно внедрять поддержку технологии в свои проекты.

AMD анонсировала FidelityFX Super Resolution на недавней презентации в рамках Computex 2021, ее запуск намечен на 22 июня. Технология стала частью кроссплатформенного пакета GPUOpen/FidelityFX, что должно упростить ее интеграцию в существующие игры. Она поддерживается не только всеми видеокартами Radeon (RX Vega (включая iGPU в APU), RX 400, RX 500, RX 5000 и RX 6000), но и конкурирующими моделями NVIDIA GeForce, а также игровыми консолями Sony и Microsoft. Ранее Intel подтвердила, что рассматривает добавление поддержки FidelityFX Super Resolution в грядущей серии GPU Xe-HPG.