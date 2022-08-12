AMD производит 28% всех процессоров x86 и показывает наибольший прирост в истории на фоне общего падения рынка ПК

Mercury Research опубликовала ежеквартальный отчет о состоянии рынка процессоров x86, включающий сегменты настольных компьютеров, ноутбуков и серверов. Согласно ему, AMD продолжает наращивать долю производства процессоров во всех трех сегментах на фоне общего падения рынка. Доля процессоров AMD для ПК выросла до 20,6% по сравнению с 18,3% в конце предыдущего квартала. Это самый большой квартальный прирост с 2018 года.

На рынке ноутбуков процессоры AMD вновь продемонстрировали хорошие результаты, увеличив свою долю на 2,3% за последний квартал и на 4,8% с прошлого года. Доля процессоров «красной команды» в ноутбуках составляет 25% — самый высокий показатель за время работы компании в этом направлении.

Среди серверных процессоров доля AMD Epyc продолжает уверенно увеличиваться, составляя 14% и демонстрируя те же значения прироста, что наблюдаются в ноутбуках.

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AMD производит 28% от общего количества процессоров во всех трех группах, что на 2,1% выше, чем в прошлом квартале, и на 7% больше, чем в том же периоде прошлого года. Это самый большой (в годовом исчислении) прирост производства процессоров AMD за всю историю. В собственном отчете AMD зафиксировала $5,6 млрд дохода от игрового бизнеса за 2021 год и $447 млн чистой прибыли за второй квартал 2022 года.

Intel получит шанс изменить баланс, когда выпустит Raptor Lake и Sapphire Rapids-SP в конце этого года. Однако аналитики уверены в хороших перспективах AMD Ryzen 7000, особенно в сегменте игровых компьютеров.

Источник: Hardwaretimes