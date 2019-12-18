AMD не ограничится только повышением частот: интегрированные GPU новых мобильных APU Ryzen получат до 832 потоковых процессоров





В начале следующего года компания AMD выпустит 7-нм APU Ryzen Mobile 4000-й серии, известные под кодовым именем Renoir, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков. Они перейдут на архитектуру Zen 2 и нарастят число процессорных ядер до 6–8 единиц, но сохранят встроенный графический модуль Radeon Vega (архитектура GCN), знакомый по APU поколений Raven Ridge и Picasso. И хотя новая графическая архитектура Navi 14 (RDNA 1st Gen) пока обошла мобильный сегмент, прирост графической производительности ожидается весьма существенный.

Ранее мы слышали, что гибридные процессоры AMD Renoir получат существенную прибавку к частотам GPU. Новые же данные указывают, что AMD не собирается ограничиваться одним только повышением частот встроенного GPU. Количество потоковых процессоров также должно возрасти. По крайней мере, новая версия драйвера AMD Bootcamp содержит железные «улики» в пользу этого утверждения.

В частности, флагманская модель с индексом B12 должна получить встроенный графический модуль Radeon Vega 12 или Vega 13. Номер соответствует количеству вычислительных блоков Compute Unit (в каждом CU – 64 потоковых процессора). Таким образом, Vega 12 и Vega 13 – это GPU с 768 и 832 потоковыми процессорами соответственно. Для сравнения, у мобильных APU поколений Raven Ridge и Picasso топовые конфигурации ограничиваются GPU Radeon Vega 11 c 704 потоковыми процессорами.

Одновременно с подробностями о конфигурации GPU новых AMD Renoir появилась информация касательно позиционирования. Итак, судя по имеющимся данным, по аналогии с APU прошлых поколений, в рамках нового семейства Renoir компания AMD предложит чипы для ультрапортативных ноутбуков (TDP до 15 Вт), игровых или производительных ноутбуков (TDP до 45 Вт) и начального и среднего сегмента настольных ПК (TDP до 35 и 65 Вт). То есть, семейство APU Ryzen должно быть достаточно серьезным — конкурировать они будут не только с 10-нм процессоры Intel Ice Lake, но и с новыми 14-нм «атомными» Gemini Lake Refresh.

Источник: rogame (Reddit)