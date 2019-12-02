Новые мобильные APU AMD Ryzen (Renoir) получат существенную прибавку к частотам GPU

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По мере приближения к релизу 7-нм мобильных гибридных процессоров AMD Ryzen Mobile 4000-й серии (семейство Renoir) в сети появляется все больше подробностей о горячо ожидаемых новых APU, которым предстоит конкурировать с 10-нм процессоры Intel Ice Lake.

Новые APU AMDRyzen Mobile последними перейдут на актуальную процессорную архитектуру Zen 2, знакомую по настольным, серверным и высокопроизводительным чипам AMD, и получат графический модуль Radeon Vega (архитектура GCN), использовавшихся в APU поколений Raven Ridge и Picasso. Увы, появления актуальной графической архитектуры RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придется подождать. Собственно, свежая утечка затрагивает как раз графическую составляющую грядущих APU, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков.

По данным надежного инсайдера TUM APISAK, будущие гибридные процессоры AMD Ryzen Mobile 4000-й серии получат существенную прибавку к графической производительности. И достигнута она будет, конечно же, за счет повышения рабочих частот GPU. В сообщении фигурирует инженерный образец процессора Renoir, оснащенный встроенным GPU Vega 8 с 512 потоковыми процессорами и частотой 1,75 ГГц. Для сравнения, GPU нынешних моделей Ryzen Mobile 3000 характеризуются максимальной частотой 1,4 ГГц.

Здесь также будет уместно вспомнить предыдущие данные о новом контроллере памяти LPDDR4X-4266, что тоже должно весьма положительно отразится на производительности графического модуля.

Неизвестный образец процессора Renoir засветился в составе тестовой платформы Celadon-RN, которая ранее была замечена в базе 3DMark11 Performance. На тот момент чип со схожими параметрами из-за «сырости» драйверов демонстрировал производительность на уровне Ryzen 7 3700U или Ryzen 7 3750.

Теперь с нетерпением ждем новых тестов, учитывая, успех 7-нм архитектуры Zen 2 в настольном, серверном и HEDT сегментах.

Официальный дебют APU Ryzen Mobile 4000-й серии ожидается в первых числах января в рамках CES 2020. Тогда же ожидается анонс монструозного 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X.

Источник: Twitter