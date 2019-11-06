Официально: мобильные процессоры на 7-нм архитектуре AMD Zen 2 выйдут в начале 2020 года
Ранее мы уже слышали, что в начале 2020 года выйдут мобильные APU AMD нового поколения, которые должны произвести мини-революцию на рынке ноутбуков. Но вот сейчас появилось официальное подтверждение. В недавнем интервью VentureBeat глава AMD Лиза Су подтвердила, что мобильные процессоры на 7-нм архитектуре AMD Zen 2 выйдут в начале 2020 года.
К настоящему моменту AMD уже перевела на семинанометровый техпроцесс и микроархитектуру Zen 2 настольные процессоры Ryzen для массовой платформы и серверные процессоры Epyc, а уже завтра к ним присоединятся Threadripper для HEDT-сегмента. Таким образом, мобильные последними перейдут на актуальную архитектуру Zen 2 и 7-нм техпроцесс.
Текущее поколение мобильных APU AMD Ryzen 3000 используют предыдущую архитектуру Zen+ и техпроцесс 12 нм. Оговариваемые же APU AMD Ryzen 4000 вдобавок к новым процессорным ядрам Zen 2 получат также встроенное GPU на новой архитектуре RDNA.
Грядущим 7-нм APU Ryzen Mobile предстоит конкурировать с 10-нм процессоры Intel Ice Lake, сочетающими x86-ядра на архитектуре Sunny Cove и графический ускоритель Gen11.
Источник: VentureBeat