AMD отложила запуск Ryzen 9000 из-за ошибки в одной цифре

AMD объявила, что откладывает выпуск процессоров Ryzen 9000 более чем на неделю. Возможно, это совпадение, но причиной могла стать опечатка в названиях чипов.

В сети опубликовали фото процессора AMD Ryzen 7 9700X, очевидно ошибочно обозначенного как Ryzen 9 9700X на корпусе. Журналисты Tom`s Hardware подтвердили неправильную маркировку процессоров, а также узнали о существовании у розничных продавцов Ryzen 5 9600X, также ошибочно обозначенных как Ryzen 9.

Хотя официально это не подтверждено, но подобная ошибка могла привести к отсрочке продажи процессоров AMD Ryzen 9000. AMD сообщила, что отозвала все Ryzen 9000, которые она поставила розничным продавцам и производителям компьютеров по всему миру, но не назвала конкретную причину. Компания говорит, что вернет процессоры продавцам после «повторной проверки».

Ранее в официальном заявлении AMD писала: «Мы обнаружили проблему с процессом тестирования пакетов продуктов для процессоров серии Ryzen 9000, которая может привести к поступлению на рынок небольшого количества изделий, которые не соответствуют нашим стандартам качества». Так что, возможно, ошибочная маркировка была не единственной проблемой.

Представитель AMD говорит, что компания пока не может добавить больше информации, чем в предыдущем объявлении. Открытие о маркировке появилось на выходных, поэтому позже могут появиться дополнительные данные.

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Изначально AMD запланировала выпуск процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X на 31 июля, но теперь они выйдут 8 августа. Настоящие Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X должны появиться 15 августа.

Источник: Tom`s Hardware

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