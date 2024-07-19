Новости Технологии 19.07.2024 в 08:00 comment views icon

AMD готовит недорогие процессоры Athlon / Ryzen 3 для платформы AM5

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Андрій Русанов

Автор сайта

AMD готовит недорогие процессоры Athlon / Ryzen 3 для платформы AM5

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По неофициальным данным, AMD работает над более дешевыми процессорами для AM5. Они будут стоить около $100, но будут технологически отличаться не в лучшую сторону.

Сейчас самым дешевым процессором AMD Ryzen 7000 является 6-ядерный Ryzen 5 7500F, который продается исключительно на некоторых рынках по цене около $119, что делает его дешевле, чем Ryzen 5 7600, которые официально являются самыми дешевыми — около $170.

Согласно сообщению Bits and Chips, AMD планирует перевести некоторые модели начального уровня Ryzen 7000 (предположительно 7500F/7600) на 7-нм техпроцесс TSMC. Сейчас вычислительные ядра этих процессоров изготавливаются по технологии 5 нм. Даунгрейд позволит AMD сэкономить средства и предложить более дешевые чипы. Вместе с выпуском новых процессоров серии Ryzen 9000 AMD, вероятно, выпустит один или два процессора Athlon / Ryzen 3, которые могут быть этими 7-нм чипами.

Intel вскоре также может оказаться в подобной ситуации, когда будущая платформа LGA-1851 не будет иметь бюджетных моделей на момент запуска. Со временем это изменится с возможным обновлением линейки Meteor Lake. Однако обе компании, похоже, сосредотачивают усилия на поддержке своих старых платформ. Intel планирует представить серию Bartlett Lake-S для сокета LGA-1700.

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Источник: VideoCardz

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