AMD показала первую видеокарту Radeon RX 7000 с архитектурой RDNA3 — прирост быстродействия составит более 50% относительно RDNA2

Во время сегодняшней ночной презентации с анонсом настольных процессоров Ryzen 7000 (Raphael) для платформы AM5 гендиректор AMD доктор Лиза Су пролила чуть больше света на следующее поколение игровых видеокарт Radeon RX 7000 с новейшей графической архитектурой RDNA3. В конце презентации госпожа Су продемонстрировала первую игровую видеокарту нового поколения, назвав ее «очень красивой».

Три ключевые особенности Radeon RX 7000 — архитектура RDNA 3, чиплетная конструкция и техпроцесс 5 нм. Ранее AMD уже успела опробовать подход с многочиповыми GPU в ускорителях для дата-центров линейка Instinct MI200.

Как можно увидеть из официального рендера выше, дизайн выдержан в черной цветовой гамме, подобно серии Radeon RX 6950XT. Тизер не позволяет увидеть разъем питания. Также пока неясно, какая модель показана на слайде, но понятно, что это топовая видеокарта, учитывая ее толщину.

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На презентации доктор Лиза Су рассказала, что сейчас Radeon 7000 тестируется в лабораториях AMD, и ее производительность выглядит абсолютно замечательной. Она также подтвердила предварительные заявления о том, что будущая архитектура RDNA3 обеспечит прирост быстродействия более 50% ватт по сравнению с нынешним поколением RDNA2.

Частью шоу стала первая публичная демонстрация работы новой видеокарты Radeon в паре с новым флагманским процессором Ryzen (7950X) — на тестовой системе с предсерийным образцом GPU RDNA3 запустили Lies of P с разрешением 4K и настройками графики Ultra.

По предварительным данным, базисом будущего флагмана серии Radeon RX 7000 станет GPU Navi 31 с 12 288 потоковыми процессорами и буфером GDDR6 до 24 ГБ. Когда именно выйдут первые игровые модели поколения RDNA3, пока неясно. AMD не называет конкретной даты, однако Лиза Су заверила, что новая архитектура будет готова позже в этом году.

Будущие видеокарты серии Radeon RX 7000 будут конкурировать с GeForce RTX 4000, которые тоже должны выйти к концу 2022 года. В AMD ожидают, что новые видеокарты оживят потребительский спрос на рынке, который стремительно летит вниз вместе с рынком ПК. И как тут не вспомнить недавний прогноз AMD по росту энергопотребления видеокарт до 600-700 Вт к 2025 году. Нам еще нужно дождаться анонсов Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000, однако раньше будущему поколению (если говорить о топовых моделях) прочили 400 Вт.