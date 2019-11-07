AMD повторно представила флагманский (недешевый!) 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, а заодно с ним бюджетный APU Athlon 3000G





Кроме новых процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии, как мы уже упоминали, AMD сегодня представила также еще два новых процессора массовой платформы AM4: долгожданную флагманскую модель Ryzen 9 3950X с 16 физическими ядрами, стирающую грань между обычными потребительскими CPU и моделями класса HEDT, и бюджетный APU Athlon 3000G.

Напомним, Ryzen 9 3950X, представленный в июне вместе с другими моделями линейки Ryzen 3000, должен был поступить в продажу еще в сентябре, но задержался. И вот сейчас AMD сделала повторный анонс. В продажу новый Ryzen 9 3950X поступит в один день с новыми Threadripper, то есть 25 ноября, а его рекомендованная стоимость — $750. Характеристики с момента анонса ничуть не изменились: 16 ядер Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT) и частотой от 3,5 до 4,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти уровня L3, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200, 24 линии PCI Express 4.0 и TDP 105 Вт. Впрочем, если стоящий на ступень ниже 12-ядерный Ryzen 9 3900X под нагрузкой потребляет под 140 Вт, то очевидно, что реальное энергопотребление Ryzen 9 3950X будет ощутимо выше. Собственно, AMD нарушила собственную традицию — процессорный охладитель в комплект поставки Ryzen 9 3950X не входит, а сам производитель рекомендует использовать для охлаждения этого монстра необслуживаемую СЖО с радиатором типоразмера от 280 мм.

И традиционно — таблица с ключевыми характеристиками и ценами в сравнении с конкурирующими предложениями Intel:

Процессор Техпроцесс,нм Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Поддерживаемая

память Кол-во линий PCIe TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Цена за ядро, $ Ryzen 9 3950X 7 16 / 32 3,5 / 4,7 64 2-канальная DDR4-3200 24 PCIe 4.0 105 749 23,41 Core i9-10980XE 14 18 / 36 3,0 / 4,8 24,75 4-канальная DDR4-2933 48 PCIe 3.0 165 979 27,19 Core i9-10940X 14 14 / 28 3,3 / 4,8 19,25 4-канальная DDR4-2933 48 PCIe 3.0 165 784 28 Core i9-9920X 14 12 / 24 3,5 / 4,5 19,25 4-канальная DDR4-2666 44 PCIe 3.0 165 1189 49,50 Ryzen 9 3900X 14 12 / 24 3,8 / 4,6 64 2-канальная DDR4-3200 24 PCIe 4.0 105 499 20,79 Threadripper 2920X 12 12 / 24 3,5 / 4,3 32 4-канальная DDR4-2933 64 PCIe 3.0 180 $625 26,04 Core i9-9900K 14 8 / 16 3,6 / 5,0 16 2-канальная DDR4-2666 16 PCIe 3.0 95 488 61

В собственных тестах AMD сравнивает Ryzen 9 3950X с конкурирующими Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков, 3,6/5,0 ГГц) для массовой LGA1151-v2 и Core i9-9920X (12 ядер/24 потока, 3,5/4,4 ГГц) для платформы LGA2066. Как видим, в официальных тестах AMD Ryzen 9 3950X предлагает более чем вдвое больше производительности на каждый доллар стоимости, но, как обычно, стоит дождаться независимых тестов.

Вторая новинка — Athlon 3000G — представляет не меньший интерес, а, возможно, даже больший благодаря доступной цене. Настольный гибридный процессор Athlon 3000G оценен всего $49 долларов, тогда как его предшественник Athlon 200GE стоил $75. Старт продаж намечен 19 ноября.

Athlon 3000G — первый потребительский процессор Athlon на архитектуре Zen+. Он принадлежит к 12-нанометровому семейству Picasso и официально поддерживает разгон. В конфигурации чипа два ядра Zen+ со штатной частотой 3,5 ГГц, 4 МБ кэш-памяти уровня L3, двухканальный контроллер памяти DDR4 и GPU Radeon Vega 3 с частотой 1100 МГц. Показатель TDP заявлен равным 35 Вт.

Если верить слайдам AMD, Athlon 3000G без проблем положит на лопатки не то что Celeron G4950, но даже Pentium G5400.

Источник: AMD