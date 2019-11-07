AMD повторно представила флагманский (недешевый!) 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X, а заодно с ним бюджетный APU Athlon 3000G
Кроме новых процессоров Ryzen Threadripper 3000-й серии, как мы уже упоминали, AMD сегодня представила также еще два новых процессора массовой платформы AM4: долгожданную флагманскую модель Ryzen 9 3950X с 16 физическими ядрами, стирающую грань между обычными потребительскими CPU и моделями класса HEDT, и бюджетный APU Athlon 3000G.
Напомним, Ryzen 9 3950X, представленный в июне вместе с другими моделями линейки Ryzen 3000, должен был поступить в продажу еще в сентябре, но задержался. И вот сейчас AMD сделала повторный анонс. В продажу новый Ryzen 9 3950X поступит в один день с новыми Threadripper, то есть 25 ноября, а его рекомендованная стоимость — $750. Характеристики с момента анонса ничуть не изменились: 16 ядер Zen 2 с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Simultaneous Multi-threading (SMT) и частотой от 3,5 до 4,7 ГГц, 64 МБ кэш-памяти уровня L3, двухканальный контроллер памяти DDR4-3200, 24 линии PCI Express 4.0 и TDP 105 Вт. Впрочем, если стоящий на ступень ниже 12-ядерный Ryzen 9 3900X под нагрузкой потребляет под 140 Вт, то очевидно, что реальное энергопотребление Ryzen 9 3950X будет ощутимо выше. Собственно, AMD нарушила собственную традицию — процессорный охладитель в комплект поставки Ryzen 9 3950X не входит, а сам производитель рекомендует использовать для охлаждения этого монстра необслуживаемую СЖО с радиатором типоразмера от 280 мм.
И традиционно — таблица с ключевыми характеристиками и ценами в сравнении с конкурирующими предложениями Intel:
|Процессор
|Техпроцесс,нм
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|Поддерживаемая
память
|Кол-во линий PCIe
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Цена за ядро, $
|Ryzen 9 3950X
|7
|16 / 32
|3,5 / 4,7
|64
|2-канальная DDR4-3200
|24 PCIe 4.0
|105
|749
|23,41
|Core i9-10980XE
|14
|18 / 36
|3,0 / 4,8
|24,75
|
4-канальная
DDR4-2933
|48 PCIe 3.0
|165
|979
|27,19
|Core i9-10940X
|14
|14 / 28
|3,3 / 4,8
|19,25
|
4-канальная
DDR4-2933
|48 PCIe 3.0
|165
|784
|28
|Core i9-9920X
|14
|12 / 24
|3,5 / 4,5
|19,25
|
4-канальная
DDR4-2666
|44 PCIe 3.0
|165
|1189
|49,50
|Ryzen 9 3900X
|14
|12 / 24
|3,8 / 4,6
|64
|
2-канальная
DDR4-3200
|24 PCIe 4.0
|105
|499
|20,79
|Threadripper 2920X
|12
|12 / 24
|3,5 / 4,3
|32
|
4-канальная
DDR4-2933
|
64
PCIe 3.0
|180
|$625
|26,04
|Core i9-9900K
|14
|8 / 16
|3,6 / 5,0
|16
|
2-канальная
DDR4-2666
|
16
PCIe 3.0
|95
|488
|61
В собственных тестах AMD сравнивает Ryzen 9 3950X с конкурирующими Intel Core i9-9900K (8 ядер/16 потоков, 3,6/5,0 ГГц) для массовой LGA1151-v2 и Core i9-9920X (12 ядер/24 потока, 3,5/4,4 ГГц) для платформы LGA2066. Как видим, в официальных тестах AMD Ryzen 9 3950X предлагает более чем вдвое больше производительности на каждый доллар стоимости, но, как обычно, стоит дождаться независимых тестов.
Вторая новинка — Athlon 3000G — представляет не меньший интерес, а, возможно, даже больший благодаря доступной цене. Настольный гибридный процессор Athlon 3000G оценен всего $49 долларов, тогда как его предшественник Athlon 200GE стоил $75. Старт продаж намечен 19 ноября.
Athlon 3000G — первый потребительский процессор Athlon на архитектуре Zen+. Он принадлежит к 12-нанометровому семейству Picasso и официально поддерживает разгон. В конфигурации чипа два ядра Zen+ со штатной частотой 3,5 ГГц, 4 МБ кэш-памяти уровня L3, двухканальный контроллер памяти DDR4 и GPU Radeon Vega 3 с частотой 1100 МГц. Показатель TDP заявлен равным 35 Вт.
Если верить слайдам AMD, Athlon 3000G без проблем положит на лопатки не то что Celeron G4950, но даже Pentium G5400.
Источник: AMD