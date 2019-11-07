AMD теперь дороже Intel. Представлены 7-нм HEDT-процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения [Первые тесты]





Как и ожидалось, AMD сегодня официально представила новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 (семейство Castle Peak) для высокопроизводительных настольных систем (HEDT). В общем-то, обошлось без сюрпризов, все предварительные данные о новой HEDT-платформе «красных», включая новый сокет и более высокую цену, подтвердились. За исключением разве того, что модели Threadripper 3990X, которой приписывали 64 ядра, сегодня не представили.

Итак, в рамках новой линейки AMD Ryzen Threadripper 3-го поколения дебютировали две модели: базовая 24-ядерная Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерная 3970X. Новые высокопроизводительные чипы AMD унаследовали многочиповую компоновку, знакомую по массовым CPU Ryzen 3000 и серверным EPYC 2-го поколения. На одной подложке соседствуют 7-нм чиплеты с процессорными ядрами Zen 2 и более крупный 12-нм кристалл интерфейсов ввода-вывода, который включает контроллеры памяти, шины PCIe и других интерфейсов. Конфигурация 32-ядерного Ryzen Threadripper 3970X включает четыре полноценные чиплеты, а в случае 24-ядерного Ryzen Threadripper 3960X они урезанные — в каждом деактивировано по два ядра.

Главное — новое поколение HEDT-процессоров AMD дороже предыдущего: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X оценен в $1399, а 32-ядерный Ryzen Threadripper 3970X — в $1999. Для сравнения, стоимость сопоставимых моделей предыдущего поколения, Threadripper 2970WX и Threadripper 2990WX, — $1299 и $1799 соответственно. С учетом недавнего снижения цен со стороны Intel вырисовывается достаточно интересная ситуация: впервые процессоры AMD стоят дороже, чем конкурирующие чипы Intel. Хотя, с другой стороны, технически AMD ушла вперед и Intel пока не может ничем ответить в плане производительности: актуальный HEDT-флагман «синих» Core i9-10980XE имеет меньше ядер, чем начальная модель Castle Peak — 18 против 24. Таким образом, конкурировать с процессорами Intel HEDT будут обычные потребительские Ryzen и Ryzen Threadripper прошлых поколений.

Технические характеристики и цены нынешнего и прошлого поколений HEDT-чипов AMD и Intel для удобства собрали в таблице.

Процессор Техпроцесс, нм Количество ядер/потоков Частота (Базовая/Boost), ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Поддерживаемая

память Кол-во линий PCIe TDP, Вт Рекомендованная цена, $ Цена за ядро, $ TR 3970X 7 32 / 64 3,7 / 4,5 128 DDR4-3200 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) 280 1999 62,47 TR 2990WX 12 32 / 64 3,0 / 4,2 64 DDR4-2933 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) 250 1799 $56 TR 3960X 7 24 / 48 3,8 / 4,5 128 DDR4-3200 88 PCIe 4.0 (из них свободно 72) 280 1399 58,29 TR 2970WX 12 24 / 48 3,0 / 4,2 64 DDR4-2933 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) 250 1299 54 Core i9-10980XE 14 18 / 36 3,0 / 4,8 24,75 DDR4-2933 48 PCIe 3.0 165 979 54,39 Core i9-9980XE 14 18 / 36 3,0 / 4,5 24,75 DDR4-2666 44 PCIe 3.0 165 1979 110 Core i9-10940X 14 14 / 28 3,3 / 4,8 19,25 DDR4-2933 48 PCIe 3.0 165 784 56 Core i9-9940X 14 14 / 28 3,3 / 4,5 19,25 DDR4-2666 44 PCIe 3.0 165 1387 99 TR 2920X 12 12 / 24 3,5 / 4,3 32 DDR4-2933 64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом) 180 649 54 Core i9-10920X 14 12 / 24 3,5 / 4,8 19,25 DDR4-2933 48 PCIe 3.0 165 689 57,41 Core i9-9920X 14 12 / 24 3,5 / 4,5 19,25 DDR4-2666 44 PCIe 3.0 165 1189 99

Несмотря на идентичное количество контактных площадок (4094), Ryzen Threadripper 3-го получили новое исполнение, sTRX4 вместо sTR4, использующимся в первых двух поколениях Threadripper. Таким образом, использовать совместно с уже доступными в продаже материнскими платами на чипсете AMD X399/TR4 нельзя, а придется покупать новую материнскую плату на основе набора логики AMD TRX40. Совместимостью со старой платформой пришлось пожертвовать из-за новой схемы назначения контактных площадок (пропускная способность интерфейса между CPU и чипсетом выросла в четыре раза) и ради обеспечения масштабируемости. Судя по всему, выход CPU с числом ядер более 32 штук не за горами.

Что касается нового набора логики AMD TRX40, он предлагает тот же набор портов и линий PCIe 4.0, что и нынешний X570 для массовой платформы AM4. И да, он также нуждается в активном охлаждении.

В продажу процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, а также материнские платы для них поступят 25 ноября. То есть, в один день с представленными в прошлом месяце новыми HEDT-процессорами Core i9-10000 (Cascade Lake-X).

Одновременно с Ryzen Threadripper 3-го поколения компания AMD представила монструозный 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4 за очень недешево и очень доступный Athlon 3000G, о которых мы расскажем в отдельной заметке.

В сети уже появились первые тесты. Пока есть только результаты младшей 24-ядерной модели Ryzen Threadripper 3960X в 3DMark, где процессор набирает около 12 600 баллов в Time Spy и 27 750 баллов в Fire Strike. Для сравнения, результат Core i9-10980XE в Time Spy — менее 11 000 баллов.

Источник: AMD