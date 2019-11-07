AMD теперь дороже Intel. Представлены 7-нм HEDT-процессоры Ryzen Threadripper 3-го поколения [Первые тесты]
Как и ожидалось, AMD сегодня официально представила новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 (семейство Castle Peak) для высокопроизводительных настольных систем (HEDT). В общем-то, обошлось без сюрпризов, все предварительные данные о новой HEDT-платформе «красных», включая новый сокет и более высокую цену, подтвердились. За исключением разве того, что модели Threadripper 3990X, которой приписывали 64 ядра, сегодня не представили.
Итак, в рамках новой линейки AMD Ryzen Threadripper 3-го поколения дебютировали две модели: базовая 24-ядерная Ryzen Threadripper 3960X и 32-ядерная 3970X. Новые высокопроизводительные чипы AMD унаследовали многочиповую компоновку, знакомую по массовым CPU Ryzen 3000 и серверным EPYC 2-го поколения. На одной подложке соседствуют 7-нм чиплеты с процессорными ядрами Zen 2 и более крупный 12-нм кристалл интерфейсов ввода-вывода, который включает контроллеры памяти, шины PCIe и других интерфейсов. Конфигурация 32-ядерного Ryzen Threadripper 3970X включает четыре полноценные чиплеты, а в случае 24-ядерного Ryzen Threadripper 3960X они урезанные — в каждом деактивировано по два ядра.
Главное — новое поколение HEDT-процессоров AMD дороже предыдущего: 24-ядерный Ryzen Threadripper 3960X оценен в $1399, а 32-ядерный Ryzen Threadripper 3970X — в $1999. Для сравнения, стоимость сопоставимых моделей предыдущего поколения, Threadripper 2970WX и Threadripper 2990WX, — $1299 и $1799 соответственно. С учетом недавнего снижения цен со стороны Intel вырисовывается достаточно интересная ситуация: впервые процессоры AMD стоят дороже, чем конкурирующие чипы Intel. Хотя, с другой стороны, технически AMD ушла вперед и Intel пока не может ничем ответить в плане производительности: актуальный HEDT-флагман «синих» Core i9-10980XE имеет меньше ядер, чем начальная модель Castle Peak — 18 против 24. Таким образом, конкурировать с процессорами Intel HEDT будут обычные потребительские Ryzen и Ryzen Threadripper прошлых поколений.
Технические характеристики и цены нынешнего и прошлого поколений HEDT-чипов AMD и Intel для удобства собрали в таблице.
|Процессор
|Техпроцесс,
нм
|Количество ядер/потоков
|Частота (Базовая/Boost), ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|Поддерживаемая
память
|Кол-во линий PCIe
|TDP, Вт
|Рекомендованная цена, $
|Цена за ядро, $
|TR 3970X
|7
|32 / 64
|3,7 / 4,5
|128
|DDR4-3200
|88 PCIe 4.0 (из них свободно 72)
|280
|1999
|62,47
|TR 2990WX
|12
|32 / 64
|3,0 / 4,2
|64
|DDR4-2933
|64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом)
|250
|1799
|$56
|TR 3960X
|7
|24 / 48
|3,8 / 4,5
|128
|DDR4-3200
|88 PCIe 4.0 (из них свободно 72)
|280
|1399
|58,29
|TR 2970WX
|12
|24 / 48
|3,0 / 4,2
|64
|DDR4-2933
|64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом)
|250
|1299
|54
|Core i9-10980XE
|14
|18 / 36
|3,0 / 4,8
|24,75
|DDR4-2933
|48 PCIe 3.0
|165
|979
|54,39
|Core i9-9980XE
|14
|18 / 36
|3,0 / 4,5
|24,75
|DDR4-2666
|44 PCIe 3.0
|165
|1979
|110
|Core i9-10940X
|14
|14 / 28
|3,3 / 4,8
|19,25
|DDR4-2933
|48 PCIe 3.0
|165
|784
|56
|Core i9-9940X
|14
|14 / 28
|3,3 / 4,5
|19,25
|DDR4-2666
|44 PCIe 3.0
|165
|1387
|99
|TR 2920X
|12
|12 / 24
|3,5 / 4,3
|32
|DDR4-2933
|64 PCIe 3.0 (из них 4 зарезервированы чипсетом)
|180
|649
|54
|Core i9-10920X
|14
|12 / 24
|3,5 / 4,8
|19,25
|DDR4-2933
|48 PCIe 3.0
|165
|689
|57,41
|Core i9-9920X
|14
|12 / 24
|3,5 / 4,5
|19,25
|DDR4-2666
|44 PCIe 3.0
|165
|1189
|99
Несмотря на идентичное количество контактных площадок (4094), Ryzen Threadripper 3-го получили новое исполнение, sTRX4 вместо sTR4, использующимся в первых двух поколениях Threadripper. Таким образом, использовать совместно с уже доступными в продаже материнскими платами на чипсете AMD X399/TR4 нельзя, а придется покупать новую материнскую плату на основе набора логики AMD TRX40. Совместимостью со старой платформой пришлось пожертвовать из-за новой схемы назначения контактных площадок (пропускная способность интерфейса между CPU и чипсетом выросла в четыре раза) и ради обеспечения масштабируемости. Судя по всему, выход CPU с числом ядер более 32 штук не за горами.
Что касается нового набора логики AMD TRX40, он предлагает тот же набор портов и линий PCIe 4.0, что и нынешний X570 для массовой платформы AM4. И да, он также нуждается в активном охлаждении.
В продажу процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X, а также материнские платы для них поступят 25 ноября. То есть, в один день с представленными в прошлом месяце новыми HEDT-процессорами Core i9-10000 (Cascade Lake-X).
Одновременно с Ryzen Threadripper 3-го поколения компания AMD представила монструозный 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X массовой платформы AM4 за очень недешево и очень доступный Athlon 3000G, о которых мы расскажем в отдельной заметке.
В сети уже появились первые тесты. Пока есть только результаты младшей 24-ядерной модели Ryzen Threadripper 3960X в 3DMark, где процессор набирает около 12 600 баллов в Time Spy и 27 750 баллов в Fire Strike. Для сравнения, результат Core i9-10980XE в Time Spy — менее 11 000 баллов.
Источник: AMD