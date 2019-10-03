AMD представила самые производительные мобильные APU Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U. Именно они используются в новом 15-дюймовом ноутбуке Surface Laptop 3





Вчера компания Microsoft наряду с множеством других новинок представила новый ноутбук Surface Laptop 3, который в 15-дюймовой версии оснащается заказным APU AMD Ryzen Surface Edition. На презентации этот APU называли самым производительным в своем классе, заодно нахваливая сверхпроизводительную встроенную графику. Все представленные новинки уже есть на сайте Microsoft. Как оказалось, на самом деле AMD разработала для Microsoft не один, а два APU: Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U. Кроме того, сама AMD опубликовала отдельный пресс-релиз, раскрыв все технические подробности о новых особенных членах семейства Ryzen 3000 (Picasso), которые AMD называет самыми производительными мобильными Ryzen за всю историю.

Итак, новые Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U, разработанные AMD специально для Surface Laptop 3, построены на архитектуре Zen+ и производятся по 12-нанометровому техпроцессу. Как оказалось, заказные Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U от обычных Ryzen 3000 отличатся не так уж сильно. По сути, Ryzen 5 3580U — это аналог Ryzen 5 3550H, а Ryzen 7 3780U — собрат Ryzen 7 3750H. Отличия кроются в GPU и TDP.

В распоряжении Ryzen 5 3580U имеются четыре ядра Zen+ с поддержкой SMT, 4 МБ кэш-памяти L3 и графический модуль Radeon Vega 9. Номинальная частота CPU составляет 2,1 ГГц, а в Boost-режиме он может разгоняться до 3,7 ГГц. Видеоядро с 576 потоковыми процессорами работает на частоте 1300 МГц. Теплопакет настраивается в пределах от 12 до 35 Вт.

Более производительная модель Ryzen 7 3780U тоже оперирует четырьмя физическими ядрами с поддержкой SMT, но функционирует на более высоких частотах 2,3/4,0 ГГц. Объем кэш-памяти L3 и TDP такие же. А вот интегрированная графика здесь уже более производительная — Vega 11, располагающая 704 потоковыми процессорами с тактовой частотой 1400 МГц.

Ryzen 7 3780U действительно получил самый производительный GPU среди мобильных APU AMD, но такой же используется в настольных моделях Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 2400G и Ryzen 5 2400GE. То есть, Ryzen 5 3580U и Ryzen 7 3780U — всего лишь немного видоизмененные версии уже хорошо знакомых нам Ryzen 5 3550H и Ryzen 7 3750H. И никаких новых решений эти чипы не содержат. Но для AMD это, естественное, немалое достижение. Очевидно, что в обозримом будущем «красные» продолжат работать в этом направлении, выпуская еще больше специальных процессоров, спроектированных под нужны конкретного заказчика.

Источник: AMD (1 и 2)