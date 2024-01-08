AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 выйдет 31 января – почти аналог хитового 5800X3D, дешевле на $100

В рамках CES 2024 AMD представляет четыре новых процессора для платформы AM4 – официальная информация о них уже известна прессе. Среди новых CPU – два 8-ядерных Ryzen 7, с 3D V-Cache и без, и два бюджетных процессора Ryzen 7 GT.

Ryzen 7 5700X3D имеет 8 ядер и работает на базовой тактовой частоте 3,0 ГГц, которая может увеличиваться до 4,1 ГГц. Чип получил 100 МБ общего кэша и 105 Вт TDP. Эти характеристики напоминают Ryzen 7 5800X3D, который в основном отличается большей на 400 МГц тактовой частотой. Этот очень популярный среди геймеров процессор AM4 дебютировал в апреле 2020 года по цене $449, а сейчас стоит примерно за $359. Стоимость 5700X3D в $249 делает процессор привлекательным.

Ryzen 7 5700 без 3D V-Cache обойдется в $175. Кроме отсутствия дополнительного кэша, чип отличается повышенной до 3,7 ГГц базовой тактовой частотой. Но вместо ядер Vermeer он состоит из Cezanne (без встроенной графики), что означает отсутствие поддержки PCIe Gen4.

Два бюджетных процессора Ryzen 5 5600GT и 5500GT обладают 6 ядрами (хотя слайд выше ошибочно называет последний четырехъядерным). Оба процессора также построены на кристалле Cezanne и имеют встроенную видеокарту Radeon. AMD установила цены на уровне $140 и $125 соответственно.

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Источник: Videocardz