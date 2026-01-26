Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

AMD Radeon RX 5700 XT за $5 работает нормально после обычного техобслуживания

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Не стоит ожидать чуда от видеокарты за $5, но его можно сотворить. Эту AMD Radeon RX 5700 XT ASRock нашли в секондхенде в ужасном состоянии.

В американском Goodwill пользователь Reddit с ником 12kdaysinthefire нашел ASRock Phantom Gaming Radeon RX 5700 XT за $4,99 в коробке, но в непригодном для работы виде. К ней на скорую руку была прикреплена система охлаждения, без термопасты или каких-либо термоинтерфейсов.

Новый владелец очистил контактные поверхности радиатора и элементов на плате, после чего нанес термопасту и прикрепил термопрокладки. Отчищенная и пересобранная Radeon RX 5700 XT работала вполне нормально. Пользователь не сообщает о каких-либо дефектах, которые бы могли свидетельствовать о повреждении чипа или модулей памяти.

AMD Radeon RX 5700 XT за $5 працює нормально після звичайного техобслуговування

Видеокарты Radeon RX 5700 XT были выпущены AMD 7 июля 2019 года. Карта построена на графическом процессоре Navi 10 (7 нм), вариант Navi 10 XT поддерживает DirectX 12. Поэтому все современные игры должны запускаться на ней, но вопрос в скорости и качестве. Графический процессор имеет 2560 блоков шейдеров, 160 блоков текстурного воспроизведения и 64 ROP. Он работает с 8 ГБ памяти GDDR6, которые подключены с помощью 256-битного интерфейса памяти. Чип работает на частоте 1605 МГц и разгоняется до 1905 МГц, память работает на частоте 1750 МГц.

AMD Radeon RX 570 XT питается от одного 6-контактного и одного 8-контактного разъемов и потребляет 225 Вт. В наличии выходы 1x HDMI 2.0b и 3x DisplayPort 1.4a. К системе видеокарта подключается с помощью интерфейса PCI-Express 4.0 x16. Цена на момент запуска составляла $399, сейчас ее можно найти за $100-$200. Случай можно считать вполне удачным: часто слишком дешевое оборудование требует большей доработки, или не оказывается не тем, за что его выдают.

Источники: VideoCardz, TechPowerUp

Популярные новости

arrow left
arrow right
"NVIDIA хочет сжечь мой дом": компания отказалась заменить RTX 5090 FE со сломанным фиксатором кабеля
Антикризисное решение: адаптеры ноутбучной DDR5 для десктопов
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
Модули памяти Corsair Vengeance DDR5 продавались с DDR4 под радиатором — как распознать подделку
Топ худших видеокарт NVIDIA и AMD 2025 года от Hardware Unboxed
"Не паникуйте": в Sapphire советуют подождать собирать ПК, рынок памяти стабилизируется через полгода
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Владелец "каменной" Asus RTX 5080 получил настоящую видеокарту и сделал памятное тату с камнями
AMD повысила цены на процессоры и видеокарты: от +$20 и выше
AMD раскрыла детали процессоров Zen 6: разработка с нуля на 2 нм техпроцессе
Вместо Corsair DDR5 96 ГБ стоимостью $1000 пользователи получили декоративные модули за $35 — уже два подобных случая
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
ASUS приостановила поставки RTX 5090 за $4000 из-за "проблемы качества"
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором
Стартовали продажи SSD Biwin CL100 в формате карты памяти — скорость чтения до 3700 МБ/с по цене $310 за 2 ТБ
Чипсет AMD B650 в ПК с Intel Core Ultra 9 285H — плата расширения за $60 увеличила возможности PCIe
Изменения рынка видеокарт: NVIDIA обещает поставлять все GPU, источники говорят об уменьшении на 20%, Asus сокращает модели Ti
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить