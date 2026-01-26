AMD Radeon RX 5700 XT за $5 работает нормально после обычного техобслуживания

Не стоит ожидать чуда от видеокарты за $5, но его можно сотворить. Эту AMD Radeon RX 5700 XT ASRock нашли в секондхенде в ужасном состоянии.

В американском Goodwill пользователь Reddit с ником 12kdaysinthefire нашел ASRock Phantom Gaming Radeon RX 5700 XT за $4,99 в коробке, но в непригодном для работы виде. К ней на скорую руку была прикреплена система охлаждения, без термопасты или каких-либо термоинтерфейсов.

Новый владелец очистил контактные поверхности радиатора и элементов на плате, после чего нанес термопасту и прикрепил термопрокладки. Отчищенная и пересобранная Radeon RX 5700 XT работала вполне нормально. Пользователь не сообщает о каких-либо дефектах, которые бы могли свидетельствовать о повреждении чипа или модулей памяти.

Видеокарты Radeon RX 5700 XT были выпущены AMD 7 июля 2019 года. Карта построена на графическом процессоре Navi 10 (7 нм), вариант Navi 10 XT поддерживает DirectX 12. Поэтому все современные игры должны запускаться на ней, но вопрос в скорости и качестве. Графический процессор имеет 2560 блоков шейдеров, 160 блоков текстурного воспроизведения и 64 ROP. Он работает с 8 ГБ памяти GDDR6, которые подключены с помощью 256-битного интерфейса памяти. Чип работает на частоте 1605 МГц и разгоняется до 1905 МГц, память работает на частоте 1750 МГц.

AMD Radeon RX 570 XT питается от одного 6-контактного и одного 8-контактного разъемов и потребляет 225 Вт. В наличии выходы 1x HDMI 2.0b и 3x DisplayPort 1.4a. К системе видеокарта подключается с помощью интерфейса PCI-Express 4.0 x16. Цена на момент запуска составляла $399, сейчас ее можно найти за $100-$200. Случай можно считать вполне удачным: часто слишком дешевое оборудование требует большей доработки, или не оказывается не тем, за что его выдают.

Источники: VideoCardz, TechPowerUp