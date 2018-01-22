AMD раскрыла характеристики и цены APU Ryzen 2000G Raven Ridge с GPU Radeon Vega

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Компания AMD предоставила информацию о технических характеристиках своих первых гибридных процессоров на базе архитектуры Zen в исполнении AM4. Эти устройства получили название Ryzen 2000G (Raven Ridge).

В рамках чипа AMD Ryzen 2000G доступны 4 вычислительных ядра Zen и интегрированное графическое решение на базе архитектуры Vega. Видеоподсистема может включать до 11 вычислительных блоков NGCU, при этом общее количество потоковых процессоров может достигать 704. Первоначально пользователям будут доступны две модели APU Ryzen 2000G: Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G. Старшая версия отличается рабочими частотами вычислительных и графического ядер, большим количеством блоков NGCU и потоковых процессоров, а также поддержкой выполнения двух потоков инструкций для каждого вычислительного ядра (поддерживается 8 потоков). При этом показатель TDP процессоров идентичен и составляет 65 Вт. Подробные технические характеристики обоих чипов представлены в таблице.

Новые процессоры AMD APU Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G поступят в продажу с 12 февраля по цене $99 и $169.

Источник: techpowerup