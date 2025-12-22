AMD раскрыла детали процессоров Zen 6: разработка с нуля на 2 нм техпроцессе

AMD обнародовала новые подробности о будущих процессорах на базе архитектуры Zen 6. Компания выпустила документ Performance Monitor Counters for AMD Family 1Ah Model 50h-57h Processors, который заметил исследователь InstLatX64. Формально это техническая документация для разработчиков ПО, но между строк она раскрывает немало архитектурных деталей Zen 6, в частности серверных CPU EPYC Venice.

Главный вывод заключается в том, что Zen 6 — это не эволюция Zen 5, а полностью новая архитектура с другой философией. Если предыдущие поколения AMD развивала постепенно, то здесь компания сделала ставку на широкую архитектуру, ориентированную на максимальную пропускную способность и массивный параллелизм.

Ключевые технические особенности Zen 6 включают:

8-слотовый механизм диспетчеризации;

Технологию одновременного многопотока (SMT).

В такой конструкции два аппаратных потока динамически соревнуются за общий пул слотов диспетчеризации. Это интересный нюанс: при одинаковой тактовой частоте однопоточная производительность Zen 6 не всегда будет превосходить показатели 9-слотовых (или более широких) процессоров Apple. Однако в определенных сценариях такая архитектура обещает чрезвычайно высокую общую мощность. Наличие выделенных счетчиков для неиспользованных слотов диспетчеризации, простоев бэкэнда и потерь при выборе потоков подтверждает, что AMD делает главную ставку именно на широкое выполнение команд и арбитраж SMT.

Отдельное внимание уделено векторным и вычислениям с плавающей запятой. Zen 6 существенно расширяет инструменты мониторинга FP- и SIMD-нагрузок, что прямо указывает на фокус на «тяжелые» математические задачи. Согласно документации, процессоры поддерживают выполнение AVX-512 на полную ширину для таких форматов данных:

FP64, FP32, FP16 и BF16;

Операции FMA/MAC;

Смешанное выполнение векторных операций FP-INT (включая VNNI, AES и SHA).

Интересно, что производительность 512-битных векторных блоков настолько высока, что AMD вынуждена объединять счетчики производительности, чтобы корректно измерять выполнение. Это не гарантирует, что Zen 6 станет абсолютным чемпионом AVX-512, но четко показывает, что ядро способно выполнять очень большой объем векторной работы за такт — больше, чем предполагали старые методы измерения.

Ранее AMD уже подтверждала, что Zen 6 будут производить по техпроцессу 2-нм класса TSMC и что серверные конфигурации могут насчитывать до 256 ядер. В сочетании с новой микроархитектурой это выглядит как первый дизайн AMD, созданный с нуля именно под датацентры, а не адаптированный из клиентских решений. Также появлялась информация о технических деталях новых чипов.

Пока что непонятно, какие из этих возможностей сохранятся в потребительских процессорах и как они будут вести себя в реальных ПК. Но уже сейчас очевидно, что в Zen 6 основная ставка сделана на массивные вычисления, серверные нагрузки и задачи, где важна не пиковая частота, а максимальная пропускная способность.

Источник: tomshardware