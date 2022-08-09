AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Процессор Threadripper Pro 5995WX — самый дорогой AMD Ryzen, который можно будет купить в ближайшее время (даже с учетом выхода будущего поколения Zen 4). Монструозный 64-ядерный и 128-поточный чип был анонсирован в марте и оставался доступен только OEM-производителям, а сейчас поступает в свободную продажу. Сайт TechSpot протестировал производительность процессора в синтетических тестах и реальных играх.

Характеристики и цена

Модель AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX предназначена для самых мощных профессиональных рабочих станций. За цену в 6500 долларов США его владелец получает 128 линий PCIe 4.0. Для сравнения, десктопные процессоры на сокете AM4 поддерживают до 24 линий.

Чип, работающий на частотах от 2,7 ГГц до 4,5 ГГц, состоит из 8 ПЗС-матриц и кристалла ввода/вывода, что и дает ему 64 двухпоточных ядра с 256 МБ кэш-памяти третьего уровня. Всё это работает с TDP 280 Вт. Поддерживается до 2 ТБ восьмиканальной памяти DDR4-3200.

Набор подходящих плат с логикой WRX80 весьма ограничен: на выбор предлагается менее дюжины моделей. Среди них Gigabyte WRX80 SU8 IPMI, Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi, Asrock WRX80 Creator и MSI WS WRX80, на которой и проводились тесты.

При тестировании также применялись 256 ГБ оперативной памяти Team T-Force XTREEM ARGB DDR4-3600 CL18, ограниченной до DDR4-3400 в целях стабильности, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Результаты тестов

В Cinebench R23 процессор Threadripper Pro 5995WX набирает 66403 балла. После снятия ограничений по мощности, этот показатель вырос на 5% до 69581 балла. Модель Threadripper Pro 5995WX оказалась всего на 6% быстрее, чем Threadripper 3990X и более чем в два раза превзошла производительность топовых десктопных процессоров AMD и Intel.

Одноядерный тест не столь однозначен: здесь 5995WX был на 14% быстрее 3990X, но также на 9% медленнее AMD Ryzen 9 5950X, и почти на 30% медленнее, чем Intel Core i9-12900K.

Наилучшим образом процессор проявил себя в тесте Adobe Premiere Pro 2022, особенно интересном для создателей видео.

Рендеринг в Blender Open Data оказался лишь на 7% быстрее, чем с Threadripper 3990X.

Игровые тесты в большинстве выявляли преимущество топовых настольных процессоров.

Потребление энергии системой с включенным ограничением и без него различалось несущественно и составляло, соответсвенно, 457 Вт и 461 Вт.

Выводы по производительности: обработка видео 5,7K60 быстро и без проблем

Хотя Threadripper Pro 5995WX в большинстве тестов он был не намного быстрее 3990X, он может быть примерно на 30% быстрее в зависимости от рабочей нагрузки.

У серии Threadripper 3000 не было трудностей с разрешением 4K60, но работа с 5,7K60 уже была проблематичной. Модель 5995WX без сложностей справилась с режимом 5,7K60, при этом кадры с цветокоррекцией и переходами воспроизводились плавно. Исходя из этого, AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX можно назвать лучшим процессором для работы с самыми высокими разрешениями и самой современной техникой. Если вы можете себе его позволить.

Источник: TechSpot