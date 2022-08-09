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AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Процессор Threadripper Pro 5995WX — самый дорогой AMD Ryzen, который можно будет купить в ближайшее время (даже с учетом выхода будущего поколения Zen 4). Монструозный 64-ядерный и 128-поточный чип был анонсирован в марте и оставался доступен только OEM-производителям, а сейчас поступает в свободную продажу. Сайт TechSpot протестировал производительность процессора в синтетических тестах и реальных играх.

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AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Характеристики и цена

Модель AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX предназначена для самых мощных профессиональных рабочих станций. За цену в 6500 долларов США его владелец получает 128 линий PCIe 4.0. Для сравнения, десктопные процессоры на сокете AM4 поддерживают до 24 линий.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Чип, работающий на частотах от 2,7 ГГц до 4,5 ГГц, состоит из 8 ПЗС-матриц и кристалла ввода/вывода, что и дает ему 64 двухпоточных ядра с 256 МБ кэш-памяти третьего уровня. Всё это работает с TDP 280 Вт. Поддерживается до 2 ТБ восьмиканальной памяти DDR4-3200.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Набор подходящих плат с логикой WRX80 весьма ограничен: на выбор предлагается менее дюжины моделей. Среди них Gigabyte WRX80 SU8 IPMI, Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WiFi, Asrock WRX80 Creator и MSI WS WRX80, на которой и проводились тесты.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

При тестировании также применялись 256 ГБ оперативной памяти Team T-Force XTREEM ARGB DDR4-3600 CL18, ограниченной до DDR4-3400 в целях стабильности, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.

Результаты тестов

В Cinebench R23 процессор Threadripper Pro 5995WX набирает 66403 балла. После снятия ограничений по мощности, этот показатель вырос на 5% до 69581 балла. Модель Threadripper Pro 5995WX оказалась всего на 6% быстрее, чем Threadripper 3990X и более чем в два раза превзошла производительность топовых десктопных процессоров AMD и Intel.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Одноядерный тест не столь однозначен: здесь 5995WX был на 14% быстрее 3990X, но также на 9% медленнее AMD Ryzen 9 5950X, и почти на 30% медленнее, чем Intel Core i9-12900K.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Наилучшим образом процессор проявил себя в тесте Adobe Premiere Pro 2022, особенно интересном для создателей видео.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Рендеринг в Blender Open Data оказался лишь на 7% быстрее, чем с Threadripper 3990X.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

 

Игровые тесты в большинстве выявляли преимущество топовых настольных процессоров.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Потребление энергии системой с включенным ограничением и без него различалось несущественно и составляло, соответсвенно, 457 Вт и 461 Вт.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

Выводы по производительности: обработка видео 5,7K60 быстро и без проблем

Хотя Threadripper Pro 5995WX в большинстве тестов он был не намного быстрее 3990X, он может быть примерно на 30% быстрее в зависимости от рабочей нагрузки.

AMD Threadripper Pro 5995WX поступил в свободную продажу. Это самый мощный (пока) процессор Ryzen, но и самый дорогой — $6500

У серии Threadripper 3000 не было трудностей с разрешением 4K60, но работа с 5,7K60 уже была проблематичной.  Модель 5995WX без сложностей справилась с режимом 5,7K60, при этом кадры с цветокоррекцией и переходами воспроизводились плавно. Исходя из этого, AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX можно назвать лучшим процессором для работы с самыми высокими разрешениями и самой современной техникой. Если вы можете себе его позволить.

Источник: TechSpot


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