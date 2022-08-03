Главное из отчета AMD: $5,6 млрд дохода от игрового бизнеса за 2021 год, $447 млн чистой прибыли за прошлый квартал, процессоры Ryzen 7000 (Zen4) и видеокарты Radeon RX 7000 (RDNA 3) — до конца 2022 года

AMD отчиталась о своих успехах по итогам второго квартала 2022 года — да, именно об успехах, ведь, как и ожидалось, команда Лизы Су показала отличные результаты и превзошла ожидания аналитиков. И эти успехи особенно резко контрастируют на фоне неутешительных результатов Intel, завершившей квартал с $454 млн чистого убытка.

За апрель-июнь доход AMD составил $6,55 млрд — на 70% больше к результату аналогичного квартала 2021 года ($3,85 млрд). Доход AMD стабильно растет уже восьмой квартал подряд. В то же время, валовая маржа, если смотреть на показатели, рассчитанные по методике GAAP, упала на 140 процентных пунктов — до 46%. Итогом квартала стала чистая прибыль в размере $447 млн ​​— 37% меньше, чем в прошлом ($710 млн). В первую очередь это связано со снижением операционной прибыли из-за амортизации нематериальных активов, связанной с приобретением Xilinx. Расчет не по методике GAAP показывает рост операционной и чистой прибыли — до $1,982 млрд и $1,707 млрд соответственно.

Также в этом отчете AMD впервые указала данные о доходе от игрового бизнеса — за 2021 год это направление принесло $5,6 млрд дохода и почти $1 млрд операционной прибыли против $138 млн чистого убытка годом ранее. К игровому бизнесу AMD относит создание по заказу чипы для консолей Sony PS4|PS4 и современных моделей Microsoft Xbox, а также дискретные GPU Radeon, используемые в игровых видеокартах для ПК и высококачественных игровых ноутбуках. До этого AMD суммировала вместе доход от продаж игровых видеокарт и пользовательских процессоров, а продажи чипов для консолей включались в общий результат подразделения Enterprise, Embedded and Semi-Custom (заказные чипы, корпоративные и встраиваемые решения).

Ожидается, что доход игрового подразделения AMD продолжит расти, особенно, если Sony, которая с июля 2021 начала зарабатывать на продаже консолей PS5, сдержит слова и отгрузит запланированные 18 млн PS5 по итогам года (сейчас это кажется нереальным). Microsoft хоть и не зарабатывает на Xbox (она продает консоли в минус, дешевле себестоимости), однако на чипах для них сама AMD зарабатывает довольно неплохо.

Если внимательнее взглянуть на другие ключевые направления бизнеса AMD, то главным по объему выручки остается направление потребительских процессоров и наборов системной логики, которое в прошлом квартале принесло $2,15 млрд — на 25% больше, чем в прошлом. Игровой бизнес теперь второй по размеру дохода.

Серверное подразделение, куда AMD относит центральные процессоры, профессиональные графические ускорители и другие специализированные продукты, обеспечило $1,49 млрд выручки — на 83% к прошлогоднему результату. Встроенные решения, где учитываются продажи продуктов AMD и решений недавней поглощенной Xilinx, обеспечили доход в размере $1,26 млрд — на 2228% больше, чем год назад (в основном благодаря той же Xilinx).

В третьем квартале 2022 финансового года AMD рассчитывает на выручку $6,7 млрд ± $200 млн, что соответствует росту на 55% год к году. В то же время AMD увеличила прогноз по выручке на весь 2022-й — с $21,5 млрд до $26,3 млрд.

До конца года AMD планирует выпустить новые игровые GPU на архитектуре RDNA 3 и чиплетной конструкции, которые будут производиться по нормам техпроцесса 5 нм. Они лягут в основу будущих видеокарт серии Radeon RX 7000, которые будут конкурировать с GeForce RTX 4000. Ранее AMD уже успела опробовать подход с многочиповыми GPU в ускорителях для дата-центров линейка Instinct MI200. В AMD ожидают, что новые видеокарты оживят потребительский спрос на рынке, который стремительно летит вниз вместе с рынком ПК. Что касается видеокарт, увеличение энергопотребления ожидается 600-700 Вт к 2025 году, а будущему поколению, если говорить о топовых моделях, предсказывают 400 Вт.

Также AMD подтвердила неизменность планов выпуска платформы AM5 и 5-нм процессоров Ryzen 7000 (Raphael/Zen 4), которыми команда Лизы Су полноценно ответит на массовую платформу Intel LGA1700 и процессоры Core 13-го поколения (Alder Lake-S). Их релиз должен пройти до конца третьего квартала. В то же время сайт WCCFTech узнал точный график выхода Ryzen 7000. Официальная презентация AMD Ryzen 7000 — 30 августа в 03:00 по киевскому времени. Запрет на публикацию обзоров AMD Ryzen 7000 перестанет действовать 13 сентября в 16.00, а продажа новинок стартует 15 сентября в 16.00.

Несколькими днями ранее AMD снова обошла по рыночной капитализации Intel и продолжает удерживать лидерство.