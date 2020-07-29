AMD во втором квартале 2020-го: рекордная выручка на фоне лучших за 12 лет продаж потребительских процессоров и двукратного роста продаж серверных CPU EPYC

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Компания AMD отчиталась за второй квартал 2020 финансового года. И квартал этот для чипмейкера стал рекордным. Успехи AMD особенно резко контрастируют на фоне неудач Intel, которая опубликовала свой финансовый отчет накануне. Мы выбрали из отчета главное.

За трехмесячный период с апреля по июнь выручка AMD составила $1,932 млрд — это на 26% больше, чем в аналогичном периоде год назад, и на 8% превышает показатель первого квартала 2020 года. Операционная прибыль выросла с $59 млн до $173 млн, то есть на 293%. Чистая прибыль и вовсе увеличилась на 349%, достигнув $157 миллионов.

Валовая маржа в годовом выражении выросла на 3 процентных пункта, до 44%. С другой стороны, в первом квартале показатель был еще выше — 46%.

Расчет не по методике GAAP показывает, что операционная прибыль увеличилась с $111 млн до $233 млн, а чистая прибыль — с $92 млн до $216 млн.

Основной вклад в рекордные показатели сделали потребительские процессоры, продажи которых достигли максимального значения за последние 12 лет. Самое доходное подразделение Computing and Graphics, отвечающее за продажи CPU и GPU для персональных компьютеров, нарастило выручку на 45%, до $1,37 млрд. Операционная прибыль при этом увеличилась с $22 млн до $200 млн.

Продажи ноутбучных процессоров Ryzen выросли вдвое и до конца этого года на рынок выйдет еще 30+ новых моделей ноутбуков с APU Ryzen 4000 (Renoir), вдобавок к 50+ уже вышедшим. На мобильные CPU приходится около 65% общего объема поставок потребительских процессоров, и укрепление позиций в этом сегменте имеет огромное значение, особенно с учетом грядущего выпуска новых мобильных чипов Intel 11-го поколения (Tiger Lake).

Продажи настольных Ryzen в годовом выражении выросли, а вот по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован спад. При этом средняя цена продажи выросла из-за интереса потребителей к более дорогим моделям. В то же время продажи дискретных GPU и средняя цена сократились, что обусловлено смещением спроса в сторону мобильных APU со встроенной графикой.

Еще одно важное достижение, отмеченное в отчете, — двукратный рост продаж серверных чипов EPYC. В минувшем квартале серверное подразделение Intel получило рекордный доход в $7,1 млрд, так что это большое достижение. В AMD утверждают, что достигли цели и теперь ее доля в серверном сегменте рынка характеризуется двухзначным числом. То есть, она больше 10%.

Подразделение Enterprise, Embedded and Semi-Custom, занимающееся поставками полузаказных чипов, корпоративных и встраиваемых решений, продолжает стабильно терять выручку ввиду завершения жизненного цикла PlayStation 4 и Xbox One. В период с апреля по июнь оно принесло компании $565 млн и $33 млн операционной прибыли. В этом квартале стартует серийное производство SoC для следующего поколения консолей Xbox Series X и PlayStation 5, так что к концу года можно ждать стремительный рост выручки.

AMD в очередной раз подтвердила планы по выпуску до конца года следующих новых продуктов: потребительских процессоров Ryzen 4000 (Vermeer) и северных EPYC 3-го поколения (Milan) на архитектуре Zen 3, а также новых игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения наряду с профессиональными ускорителями Radeon Instinct на архитектуре CDNA.

По состоянию на конец квартала у AMD было $1,78 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $1,3 млрд год назад.

AMD повысила свой прогноз и теперь рассчитывает на доход в размере $2,55 млрд ± $100 млн при валовой марже 44%.

После публикации отчета акции AMD на внебиржевых торгах резко подорожали на 11,36%, до $74,6, так что, вероятно, в будущем отрыв от Intel будет только расти. Напомним, на прошлой неделе AMD впервые за 15 лет обогнала Intel по курсу акций, став восьмым по величине чипмейкером в мире.

Источник: AMD