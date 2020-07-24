AMD впервые за 15 лет обогнала Intel по курсу акций и стала восьмым по величине производителем чипов в мире





На фоне неудач Intel компания AMD отметилась очередным достижением — накануне курс акций компании обновил исторический максимум, в результате чего акции AMD впервые за 15 лет стали дороже ценных бумаг Intel, которая уже давно топчется на месте из-за трудностей с освоением более совершенных технологических норм.

За последние годы AMD добилась немалых успехов как на рынке x86-процессоров, так и в области графических процессоров, что и наглядно отражается в стоимости ее ценных бумаг. На открытии торговой сессии на бирже NASDAQ 24 июля курс акций AMD составлял $64,18 за штуку против $52,15 за одну ценную бумагу Intel. В последний раз такое — чтобы акции AMD стоили дороже, чем Intel — случалось в 2006 году. К слову, за сегодняшнюю торговую сессию (она еще не закрылась) курс AMD вырос еще на 12,29% — до $66,89. В то же время акции Intel на фоне объявления о задержке 7-нм техпроцесса обвалились на 14,12% — до $51,87.

Акции AMD резко подорожали после недавнего анонса 7-нм настольных APU Renoir. Рыночная капитализация AMD на момент написания новости составляет $77,35 млрд и по этому показателю компания занимает восьмое место в списке крупнейших полупроводниковых компаний. AMD следует после NVIDIA, Broadcom, Texas Instruments и Qualcomm. Топ-3 — Intel ($219,65 млрд), Samsung ($300,86 млрд) и TSMC ($339,61 млрд). Напомним, TSMC выбилась в лидеры буквально на днях.

Обойти Intel по капитализации, объемам выручки и прибыли компании AMD сможет еще не скоро. Но, учитывая текущую ситуацию, не нужно быть гением аналитики, чтобы спрогнозировать дальнейшее улучшение финансового положения и рост курса акций AMD — впереди, если говорить о потребительских продуктах, новые и очень перспективные настольные процессоры 7-нм CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на архитектуре Zen 3 (выйдут до конца этого года), а также новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения во главе с флагманским Big Navi, который должен ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент. Ну и не стоит забывать, что AMD выступает поставщиком SoC для nextgen-консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Со дня на день AMD опубликует отчет за второй квартал 2020 года и можно будет оценить финансовые успехи компании.