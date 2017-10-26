AMD выпустила мобильные процессоры семейства Ryzen с существенным приростом производительности

Компания AMD выпустила первые мобильные процессоры в рамках линейки Ryzen. Чипы Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U ориентированы на применение в составе ультратонких ноутбуков.

Фактически, представленные процессоры представляют собой APU, в которых объединены вычислительные ядра и графический ускоритель. Они включают Ryzen CPU и Radeon Vega GPU. Оба устройства несут на борту по четыре вычислительных ядра и способны обрабатывать 8 потоков инструкций одновременно. Модель Ryzen 5 2500U работает на штатной частоте 2,0 ГГц и может динамически повышать частоту до 3,6 ГГц. Графическая подсистема представлена восемью вычислительными блоками Radeon Vega, работающими на частоте 1100 МГц. В то же время версия Ryzen 7 2700U имеет частотную формулу 2,2/3,8 ГГц для вычислительных ядер, а в GPU используется 10 блоков Radeon Vega с частотой 1300 МГц. При этом для обоих чипов заявлено значение показателя TDP на уровне 15 Вт. Что интересно, производители ноутбуков смогут самостоятельно варьировать этот показатель от 9 Вт до 25 Вт в зависимости от их нужд и используемой системы охлаждения.

Как отмечает AMD, новые мобильные процессоры Ryzen обеспечат существенный прирост производительности по сравнению с чипами предыдущего поколения. Многоядерная производительность CPU возросла на 200%, а GPU обеспечивает на 128% более высокую производительность.

Готовые ноутбуки на базе новых мобильных процессоров AMD Ryzen поступят в продажу к концу этого года. Пока что заявлен выход моделей от Acer, HP и Lenovo. А во время проведения выставки CES 2018 в январе следующего года следует ожидать появления новых сведений о мобильной линейке процессоров компании.

Источник: The Verge