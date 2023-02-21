AMD выпускает «Дракона»: Ryzen 7745HX/7645HX (Zen 4) против Core i7-12700H/Core i5-12500H [Тесты от «красных»]

Новая серия мобильных процессоров Ryzen 7045HX под кодовым названием Dragon Range, основанных на архитектуре Zen 4, включает четыре чипа с TDP 55 Вт с количеством ядер от 6 до 16. По сути, AMD Ryzen 7045 представляют собой перепрофилированные настольные процессоры, ориентированные на сегмент высокопроизводительных ноутбуков.

Процессоры AMD HX и Intel HX роднит большое количество ядер, высокая частота и встроенная графика, ограниченная до минимума – чипы предназначены для работы вместе с мощными дискретными видеокартами.

На выставке CES 2023 AMD сравнивала флагманский процессор Ryzen 9 7945HX с чипом предыдущего поколения Ryzen 6900HX и Intel Core i9-12900HX. В обнародованных маркетинговых материалах также перечислены Ryzen 7745HX и 7645HX, которые сравниваются с Core i7-12700H и Core i5-12500H соответственно. Также существует и производительный процессор 7945HX, у которого по сравнению с флагманом на два ядра меньше, на 200 МГц меньше частота и на 4 МБ урезан кэш.

Следует отметить, что Intel также предлагает процессоры i5-12600HX или i5-12450HX – они почему-то не участвуют в сравнении, но всё-таки упоминаются в официальной таблице позиционирования.

Процессор Intel Core i7-12700H заменил в игровых ноутбуках популярный чип i7-11800H. На смену им обоим уже пришли модели 13-го поколения Core, но сравнение AMD было проведено в декабре 2022 года, когда процессоры Intel еще не были доступны. Преимущество над ними серии 7045HX состоит также в использовании более быстрой памяти – DDR5-5200, вместо DDR5-4800 в системах на Intel Alder Lake. Планы AMD в отношении Dragon Range состоят в том, чтобы конкурировать с существующей линейкой 12-го поколения Core, известной и понятной потребителям.

8-ядерные процессоры AMD 7745HX и 6-ядерные процессоры 7645HX будут напрямую конкурировать с линейкой Intel Core i7 и Core i5 12-го поколения. В своем сравнении AMD заявляет о повышении скорости отклика до 6% (это относится к одноядерной производительности) и до 25% о повышении производительности в многозадачности по сравнению с Core i7-12700H. Процессор 7645HX должен быть на 7-9% быстрее, чем i5-12500H.

По данным AMD, первые ноутбуки с Ryzen 7045 должны быть выпущены уже в феврале.

Источник: VideoCardz