Intel представила 35 мобильных процессоров 13-го поколения с числом ядер до 24 и 16 процессоров для настольных ПК

Intel запускает пять серий процессоров для мобильных устройств, от наиболее производительных до чипов со сверхнизким энергопотреблением. В линейке нового поколения доступны процессоры с количеством ядер от 4 до 24 и с TDP от 6 Вт до 75 Вт.

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Производительные серии HX, HK и H

Наиболее высокопроизводительные процессоры для ноутбуков войдут серию HX. Всего Intel представляет 9 новых процессоров с числом ядер от 10 до 24 в сериях HX и H. Компания впервые добавляет такое количество ядер в мобильные решения, но следует помнить, что эти модели мощностью 55 Вт не являются типичными. В серии HX используются настольные чипы с большим количеством ядер, но с ограниченной графической производительностью. Кроме того, процессоры HX имеют более высокую максимальную мощность в турборежиме – 157 Вт, на 42 Вт выше, чем у серии H.

Флагманский процессор Core i9-13980HX будет иметь 24 ядра и максимальную частоту до 5,6 ГГц. Однако i9-13950HX и i9-13900HX не будут намного медленнее, предлагая ускорение до 5,5 ГГц и 5,4 ГГц соответственно. Также стоит упомянуть процессор Core i7-13850HX, имеющий необычную конфигурацию 20 ядер/28 потоков. Только эти четыре чипа будут поддерживать память DDR5-5600, остальные по умолчанию будут поддерживать 4800 МТ/с.

В то время как серия HX предназначена для наиболее мощных игровых и рабочих станций, модели H и HK должны стать более массовыми. Здесь Intel не вносит существенных изменений по сравнению с 12-го поколением – они снова будут ограничены 14 ядрами и 20 потоками. Базовое потребление в 45 Вт не изменилось, но Intel удалось повысить тактовую частоту на 400 МГц для большинства из процессоров.

Серии P и U с низким энергопотреблением

Энергоэффективная линейка получит четыре процессора серии P, 9 моделей серии U и один специальный чип под названием U300. Спецификации варьируются от 5 ядер (1P+4E) до 14 ядер и 20 потоков. Процессоры P и U будут востребованы в универсальных ноутбуках для бизнеса и повседневного использования, которым не требуется мощное видеоядро для игр.

Ультрабюджетные процессоры серии N

Экономная во всех смыслах серия N технически не является частью семейства Core 13-го поколения. Номинально это новое семейство процессоров Intel серии N, преемник серии Celeron/Pentium.

Процессоры с 4 и 8 ядрами основаны на архитектуре Alder Lake-N. По сути, это энергоэффективные ядра (Е-ядра), которые используются в качестве таковых в старших чипах. Вместо предоставления значения TDP Intel указывает только максимальное потребление, которое находится в диапазоне от 6 Вт до 15 Вт. Эти чипы также будут использоваться в настольных компьютерах начального уровня.

Процессоры для настольных ПК

Существенное дополнение к десктопной линейке 13-го поколения включает новые процессоры с TDP ниже 125 Вт. Intel подтвердила ранее имевшую место утечку о десяти 65-ваттных моделях и шести 35-ваттных. Полная классификация процессоров для ПК теперь выглядит следующим образом:

1XX00 KS — специальная версия (150 Вт)

1XX00K — разблокирован (125 Вт)

1XX00 KF — разблокированный множитель + нет встроенного графического ядра (125 Вт)

1XX00 — множитель заблокирован (65 Вт)

1XX00 F — множитель заблокирован + нет встроенного GPU (65 Вт)

1XX00 T — энергосберегающий вариант (35 Вт)

Самое важное обновление касается CPU мощностью 65 Вт, которые теперь оснащены от 4 до 24 ядрами. Это количество включает до 8 производительных ядер и 16 эффективных при максимальном потреблении от 89 Вт до 219 Вт.

Процессоры Core i7 и i9 будут совместимы с памятью DDR5-5600 и DDR4-3200. Остальные будут поддерживать DDR5-4800 и DDR4-3200. Таким образом, более быстрая память будет доступна лишь с более дорогими процессорами.

В состав линейки Core i5 входят модели с количеством ядер/потоков 6/12,10/16 или даже 14/20. Однако эти процессоры стоят дороже аналогов предыдущего поколения. Core i5 Alder Lake предлагались по цене от $167 до $223, новые чипы стоят от $196 до $255. Подорожала и линейка Core i9: с $464/$489 до $564/$589.

Источник: VideoCardz