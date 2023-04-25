Новости Устройства 25.04.2023 в 13:14

Вероятная причина перегорания Ryzen 7000 — перенапряжение при разгоне памяти AMD EXPO. MSI, ASUS и Gigabyte уже выпустили новые версии UEFI

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Выход из строя процессоров AMD Ryzen 7800X3D и других чипов с 3D V-Cache побудил производителей искать решение проблемы. Создатели материнских плат удаляют проблемные версии BIOS, некоторые в сотрудничестве с AMD уже выпустили исправленные версии прошивки. В то же время оверклокер Der8auer обнаружил аналогичную неисправность в случае с Ryzen 9 7900X (без X3D).

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Обновление BIOS от MSI ограничивает напряжение 7000X3D – доступны значения только в сторону понижения. При этом пока не было свидетельств о выходе из строя плат MSI и процессоров на них. Компания опубликовала пост в Reddit, посвященный проблеме:

New AM5 series motherboard BIOS implement CPU voltage restrictions for 7000X3D Series CPUs
by u/CND_CEM in MSI_Gaming

Выход из строя процессоров наблюдался в основном на платах ASUS и Gigabyte. Оба производителя также выпустили обновления и закрыли доступ к старым версиям BIOS. ASUS опубликовала заявление по проблеме: в качестве возможной причины поломки указывается применение профилей разгона памяти AMD EXPO и изменение напряжения SoC.

AMD Ryzen 7800X3D

Igor’s LAB отмечает, что перегоревшие контакты являются частью шины напряжения VDDCR, которая подает питание на ядро. Однако их выход из строя являться следствием проблемы, как и вздутие соответствующего участка.

AMD Ryzen 7800X3D

Исследователи также отметили, что проблема связана с использованием профилей EXPO. Плохая новость заключается в том, что их использование считается разгоном и может повлечь отказ в гарантийной замене. Тем не менее ASUS предложила по крайней мере одному из пользователей замену процессора и матплаты.

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AMD Ryzen 7900X
Поврежденный AMD Ryzen 9 7900X

Более общий характер проблемы подтвердил Der8auer, причастный к ее выявлению. Он внимательно изучил собственный процессор Ryzen 9 7900X (не X3D) на котором обнаружил такую же выпуклость. Это означает, что проблема может затронуть и серию чипов X, хотя о других подобных случаях сообщений не было.

Один из комментаторов поста Igor’sLAB сформулировал догадку о причинах проблемы:

«Это связано с параметрами EXPO, которые указывает AMD. ASUS и Gigabyte внедрили их один в один, не обращая внимания на новую CCD X3D. В то время как процессоры X выдерживают более высокое напряжение [хотя, как показано выше, не все – ред.], X3D «умирают» один за другим из-за большей чувствительности.

Как только профиль EXPO включен, напряжения CPU SOC и CPU VDDIO/MC увеличиваются до 1,36-1,4 В, иногда до 1,5 В в Windows, что приводит к мгновенной «смерти» X3D. Если вы установите правильные значения всех напряжений вручную, проблем не будет.»

AMD сейчас исследует неисправность, вероятно позже последует официальное заявление компании.

Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D сгорел и повредил плату, случай не единичный

Источник: VideoCardz и VideoCardz


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