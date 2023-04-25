Вероятная причина перегорания Ryzen 7000 — перенапряжение при разгоне памяти AMD EXPO. MSI, ASUS и Gigabyte уже выпустили новые версии UEFI

Выход из строя процессоров AMD Ryzen 7800X3D и других чипов с 3D V-Cache побудил производителей искать решение проблемы. Создатели материнских плат удаляют проблемные версии BIOS, некоторые в сотрудничестве с AMD уже выпустили исправленные версии прошивки. В то же время оверклокер Der8auer обнаружил аналогичную неисправность в случае с Ryzen 9 7900X (без X3D).

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Обновление BIOS от MSI ограничивает напряжение 7000X3D – доступны значения только в сторону понижения. При этом пока не было свидетельств о выходе из строя плат MSI и процессоров на них. Компания опубликовала пост в Reddit, посвященный проблеме:

Выход из строя процессоров наблюдался в основном на платах ASUS и Gigabyte. Оба производителя также выпустили обновления и закрыли доступ к старым версиям BIOS. ASUS опубликовала заявление по проблеме: в качестве возможной причины поломки указывается применение профилей разгона памяти AMD EXPO и изменение напряжения SoC.

Igor’s LAB отмечает, что перегоревшие контакты являются частью шины напряжения VDDCR, которая подает питание на ядро. Однако их выход из строя являться следствием проблемы, как и вздутие соответствующего участка.

Исследователи также отметили, что проблема связана с использованием профилей EXPO. Плохая новость заключается в том, что их использование считается разгоном и может повлечь отказ в гарантийной замене. Тем не менее ASUS предложила по крайней мере одному из пользователей замену процессора и матплаты.

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Более общий характер проблемы подтвердил Der8auer, причастный к ее выявлению. Он внимательно изучил собственный процессор Ryzen 9 7900X (не X3D) на котором обнаружил такую же выпуклость. Это означает, что проблема может затронуть и серию чипов X, хотя о других подобных случаях сообщений не было.

Один из комментаторов поста Igor’sLAB сформулировал догадку о причинах проблемы:

«Это связано с параметрами EXPO, которые указывает AMD. ASUS и Gigabyte внедрили их один в один, не обращая внимания на новую CCD X3D. В то время как процессоры X выдерживают более высокое напряжение [хотя, как показано выше, не все – ред.], X3D «умирают» один за другим из-за большей чувствительности. Как только профиль EXPO включен, напряжения CPU SOC и CPU VDDIO/MC увеличиваются до 1,36-1,4 В, иногда до 1,5 В в Windows, что приводит к мгновенной «смерти» X3D. Если вы установите правильные значения всех напряжений вручную, проблем не будет.»

AMD сейчас исследует неисправность, вероятно позже последует официальное заявление компании.

Источник: VideoCardz и VideoCardz