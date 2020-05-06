Ан-225 «Мрия» и Ан-22 «Антей» привезли в Украину из Китая 140 тонн гуманитарной помощи украинским врачам на 500 млн грн, выделенных НАК «Нафтогаз» [видео]





Уникальные украинские грузовые самолеты Ан-225 «Мрия» и Ан-22 «Антей» осуществили очередные рейсы из Китая, доставив груз медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений. Оба самолета суммарно привезли свыше 140 тонн груза, доставка еще 60 тонн груза ожидается до 2 июня. Организовала закупку и доставку благотворительного медицинского груза из Китая в Украину группа «Нафтогаз» при поддержке Офиса Президента Украины и в ответ на обращение министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Весь перечень техники и материалов сформировали по результатам многократных консультаций с экспертами, в частности представительством ВОЗ в Украине, и согласовали с Министерством здравоохранения Украины (МОЗ). Весь груз бесплатно распределят между медицинскими учреждениями в координации с МОЗ и руководством областей. Речь идет о 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентгенаппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств общей стоимостью около полмиллиарда гривень.

«Наши общие усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией дают свои результаты. Сегодня в Украине примерно в 20 раз меньше случаев заболеваний, чем в Испании, и в 12 раз меньше, чем в России. Во-первых, мы очень своевременно ввели карантинные мероприятия и не допустили перегрузки больниц. Совместно с партнерами мы приложили максимальные усилия, чтобы обезпечить медучреждения средствами индивидуальной защиты и оборудованием», — рассказала заместительница руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская.

«Группа Нафтогаз с начала карантина приобрела самые разные средства защиты на свыше 12 млн грн. Но этой помощью мы не ограничились. Учитывая масштабы необходимой сертифицированной продукции и нехватку времени, к сожалению, у нас не было возможности приобрести ее у украинских производителей. Поэтому обратились к нашим давним партнерам — китайским государственным корпорациям, посольству КНР в Украине, и договорились о поставке партии общей стоимостью около полмиллиарда гривень. Два самолета этой партии уже прибыли в Украину: первый — «Антей», второй — «Мрия», третий мы ожидаем примерно до конца этого месяця. Основной груз — защитные костюмы — прибыл сегодня, и мы очень надеемся, что вместе с партнером — Министерством здравоохранения, мы сможем эффективно и быстро доставить его именно в те больницы, которые были определены министерством», — рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, что ранее самолет-рекордсмен Ан-225 «Мрия» привез в Украину из Китая 103 тонны груза объемом 1300 кубических метров. В состав груза вошли 12 млн медицинских масок для больниц и аптечных сетей, а также 260 тыс. защитных очков и более 100 тыс. защитных костюмов пятого уровня защиты для украинских медиков.

Напомним, что ранее НАК «Нафтогаз» открыл первую зарядную станцию для электромобилей WeEnergy и в случае успеха пилотного проекта собирается запустить сеть зарядок по всей Украине.

Источник: Нафтогаз