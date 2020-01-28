Аналитики: В минувшем квартале Apple выпустила 70 млн смартфонов, а в первом квартале будет выпущено 6 млн iPhone SE 2





По словам аналитика и управляющего директора Cowen Криса Санкара, в первом квартале 2020 года компания Apple закажет выпуск 6 млн смартфонов iPhone SE 2 (вероятно, будет называться iPhone 9). Это подтверждает предыдущие слухи о том, что эта модель будет официально анонсирована в феврале, а её продажи начнутся в марте.

Санкар предполагает, что цена смартфона iPhone SE 2 (или iPhone 9) составит $475. Во втором фискальном квартале Apple (первый календарный квартал 2020 года) на долю этой модели будет приходиться около 12% от всех выпускаемых устройств iPhone. Как говорилось выше, в количественном выражении объём выпуска составит 6 млн устройств. Кроме того, Apple выпустит ещё 40 млн смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Также сообщается, что в первом фискальном квартале (четвёртый календарный квартал 2019 года) Apple выпустила 70 млн смартфонов iPhone. При этом объём производства версий iPhone 11 и iPhone 11 Pro составил 52 млн единиц.

Что касается прогноза на третий фискальный квартала Apple (второй календарный квартал 2020 года), то объём выпуска всех смартфонов составит около 43 млн устройств. Как ожидается, на протяжении всего фискального 2020 года компания выведет на рынок 195 млн своих смартфонов. При этом первый iPhone с поддержкой 5G появится в продаже уже в 2021 фискальном году Apple.

Источник: gsmarena