Android теперь может сохранять "следы" взлома смартфона

Google запустила инструмент Intrusion Logging, который позволит смартфонам на Android хранить информацию о том, были ли они взломаны и как именно.

Как работает Intrusion Logging?

Когда функция активирована, Android ведет подробный журнал активности: фиксирует подключение устройства, загрузку приложений, время разблокировки экрана, часть истории просмотров и другие действия, связанные с безопасностью.

Пользователь, который подозревает взлом, может в любой момент проверить журнал, проанализировать информацию и при необходимости обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

На каких смартфонах доступна?

Согласно Android Authority, впервые анонсированная несколько месяцев назад функция уже запущена на некоторых устройствах Android 16, в частности на OnePlus Pad 3. В Reddit о доступности также сообщают владельцы некоторых Pixel c Android 16 QPR2.

Активация и безопасность

Intrusion Logging можно найти в настройках Advanced Protection: активировать сразу или пропустить и вернуться позже при необходимости.

В Google говорят, что хранят журналы со сквозным шифрованием, а это значит, что просмотреть их можете только вы или доверенная учетная запись Google. Информация автоматически удаляется через 12 месяцев и пользователь не сможет это сделать раньше самостоятельно.