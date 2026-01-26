Новости Софт 26.01.2026 comment views icon

Android теперь может сохранять "следы" взлома смартфона

Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона

Google запустила инструмент Intrusion Logging, который позволит смартфонам на Android хранить информацию о том, были ли они взломаны и как именно.

Как работает Intrusion Logging?

Когда функция активирована, Android ведет подробный журнал активности: фиксирует подключение устройства, загрузку приложений, время разблокировки экрана, часть истории просмотров и другие действия, связанные с безопасностью.

Пользователь, который подозревает взлом, может в любой момент проверить журнал, проанализировать информацию и при необходимости обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

На каких смартфонах доступна?

Согласно Android Authority, впервые анонсированная несколько месяцев назад функция уже запущена на некоторых устройствах Android 16, в частности на OnePlus Pad 3. В Reddit о доступности также сообщают владельцы некоторых Pixel c Android 16 QPR2.

Android тепер може зберігати "сліди" зламу смартфона
Новая функция на смартфонах Pixel. Скриншот: r/pixel_phones

Активация и безопасность

Intrusion Logging можно найти в настройках Advanced Protection: активировать сразу или пропустить и вернуться позже при необходимости.

В Google говорят, что хранят журналы со сквозным шифрованием, а это значит, что просмотреть их можете только вы или доверенная учетная запись Google. Информация автоматически удаляется через 12 месяцев и пользователь не сможет это сделать раньше самостоятельно.

