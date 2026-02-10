Анджей Сапковский сравнил ИИ с интимными игрушками: "Это и есть разница между настоящим талантом и искусственным"

Анджей Сапковский оригинально высказался об искусственном интеллекте и его роли в литературе, сравнив нейросети с интимными игрушками. Такая интересная мысль прозвучала во время публичного выступления.





Интервью записали еще в ноябре 2025 года на мероприятии «Фестиваль странных историй: Осенний фестиваль», но только недавно полная запись разговора была опубликована появился в открытом доступе. На нем слушатели могли задавать писателю любые вопросы. Один из зрителей спросил, как он относится к использованию искусственного интеллекта в литературе и видит ли в этом угрозу для издательской сферы и молодых авторов.