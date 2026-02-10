tradfi
Анджей Сапковский сравнил ИИ с интимными игрушками: "Это и есть разница между настоящим талантом и искусственным"

Анджей Сапковський порівняв ШІ з інтимними іграшками: "Це і є різниця між справжнім талантом та штучним”

Анджей Сапковский оригинально высказался об искусственном интеллекте и его роли в литературе, сравнив нейросети с интимными игрушками. Такая интересная мысль прозвучала во время публичного выступления.


Интервью записали еще в ноябре 2025 года на мероприятии «Фестиваль странных историй: Осенний фестиваль», но только недавно полная запись разговора была опубликована появился в открытом доступе. На нем слушатели могли задавать писателю любые вопросы. Один из зрителей спросил, как он относится к использованию искусственного интеллекта в литературе и видит ли в этом угрозу для издательской сферы и молодых авторов.

«Что ж, у меня есть ответ, но я к нему достаточно сдержан. Но учитывая, что здесь нет детей… Знаете, разница между настоящим талантом и интеллектом и ИИ абсолютно такая же, как разница между естественными и искусственными мужскими репродуктивными органами», — сказал Сапковский.

Писатель не стал развивать мысль и не объяснял сравнение подробно. Для него острые высказывания не новость, так что называть это сенсацией было бы явным преувеличением. Но даже в такой форме его позиция понятна: автор разграничивает человеческий талант от результатов работы алгоритмов и не признает ИИ полноценной заменой писателю.

Напомним, критическим отношением к нейросети также известен режиссер Джеймс Кэмерон. Создатель «Аватаров» неоднократно называл искусственный интеллект одной из трех экзистенциальных угроз наряду с ядерным оружием и уничтожением окружающей среды. Он говорил, что «предупреждал нас в 1984 году». Однако работа над будущими частями «Аватара» постепенно заставляет его пересмотреть «этический аспект» ИИ.


В отличие от киноиндустрии, в писательстве сейчас проще избежать использования ИИ. Рынок заполоняют низкокачественные книги, откуда даже забывают удалить промты, однако авторы с мировым именем имеют больше шансов продать свое творение. Другой вопрос в том, что талантливых новичков теперь заметить еще сложнее среди тысяч сгенерированных произведений.

Источник: Gry Online

