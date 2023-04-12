Новости Новости 12.04.2023 в 12:55

Анонс бесплатного семинара: как продвигать web3-проект на международный рынок

Уже в эту пятницу, 14 апреля, в 16:00 по киевскому времени состоится бесплатный Web3 семинар от команды Creators Media Group, издателя MC.today, ITC.ua и Highload.

Курс
Java
Набридло працювати «на дядю»? Працюй на Java! Ми не візьмемо з тебе грошей, поки ти не отримаєш першу зарплату
Хочу
work

Контент семинара — на основе собственного опыта продвижения web3-комьюнити, которое сейчас начисляет 60+ тысяч фолловеров.

Основная тема семинара: «Как продвигать Web3 проект на мировом рынке?»

Будем говорить про:

  • Какие особенности продвижения Web3 проекта за границей?
  • Как начать с нуля и построить сильное сообщество?
  • Как правильно планировать и распределять маркетинговые бюджеты?
  • Как получить бесплатное сотрудничество с инфлюенсерами, за которые другие платят десятки тысяч долларов?

Тема будет интересна не только тем, кто работает в Веб3, но и всем, кто планирует развивать свой проект на международной арене.

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА по ссылке —  https://specials.mc.today/web3.html
Участие бесплатное.
Внимание! Семинар пройдет на английском языке.

Партнер семинара – аналитическая и сервисная платформа блокчейна Web3go.

Ждем вашу регистрацию тут и до встречи!

Курс Java за зручним графіком
Опановуй нову професію у будь-який час
Цікаво

Записаться на семинар


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить