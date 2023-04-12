Анонс бесплатного семинара: как продвигать web3-проект на международный рынок

Уже в эту пятницу, 14 апреля, в 16:00 по киевскому времени состоится бесплатный Web3 семинар от команды Creators Media Group, издателя MC.today, ITC.ua и Highload.

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Контент семинара — на основе собственного опыта продвижения web3-комьюнити, которое сейчас начисляет 60+ тысяч фолловеров.

Основная тема семинара: «Как продвигать Web3 проект на мировом рынке?»

Будем говорить про:

Какие особенности продвижения Web3 проекта за границей?

Как начать с нуля и построить сильное сообщество?

Как правильно планировать и распределять маркетинговые бюджеты?

Как получить бесплатное сотрудничество с инфлюенсерами, за которые другие платят десятки тысяч долларов?

Тема будет интересна не только тем, кто работает в Веб3, но и всем, кто планирует развивать свой проект на международной арене.

Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА по ссылке — https://specials.mc.today/web3.html

Участие бесплатное.

Внимание! Семинар пройдет на английском языке.

Партнер семинара – аналитическая и сервисная платформа блокчейна Web3go.

Ждем вашу регистрацию тут и до встречи!

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