Анонс бесплатного семинара: как продвигать web3-проект на международный рынок

Уже в эту пятницу, 14 апреля, в 16:00 по киевскому времени состоится бесплатный Web3 семинар от команды Creators Media Group, издателя MC.today, ITC.ua и Highload.
Контент семинара — на основе собственного опыта продвижения web3-комьюнити, которое сейчас начисляет 60+ тысяч фолловеров.
Основная тема семинара: «Как продвигать Web3 проект на мировом рынке?»
Будем говорить про:
- Какие особенности продвижения Web3 проекта за границей?
- Как начать с нуля и построить сильное сообщество?
- Как правильно планировать и распределять маркетинговые бюджеты?
- Как получить бесплатное сотрудничество с инфлюенсерами, за которые другие платят десятки тысяч долларов?
Тема будет интересна не только тем, кто работает в Веб3, но и всем, кто планирует развивать свой проект на международной арене.
Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА по ссылке — https://specials.mc.today/web3.html
Участие бесплатное.
Внимание! Семинар пройдет на английском языке.
Партнер семинара – аналитическая и сервисная платформа блокчейна Web3go.
Ждем вашу регистрацию тут и до встречи!