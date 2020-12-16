Анонс материнских плат с чипсетами Intel 500 Series ожидается 11 января

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Компания Intel активно готовится к запуску своей новой настольной платформы. Она будет включать процессоры Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) и соответствующие наборы системной логики 500 Series.

Судя по имеющейся информации, чипсеты Intel 500 Series будут представлены во всех сегментах рынка: начальном (H510), среднего уровня (B560), высокопроизводительном (Z590). Как ожидается, это будет последнее поколение наборов системной логики, которые предлагают поддержку оперативной памяти стандарта DDR4. В дальнейшем чипсеты будут предлагать поддержку передового стандарта ОЗУ DDR5, который будет актуальным на протяжении нескольких следующих лет.

По данным последних утечек, опубликованных на платформе WeChat, новые чипсеты Intel 500 Series будут представлены 11 января 2021 года в рамках проведения выставки потребительской электроники CES 2021. Запуск платформы будет поддерживаться партнёрами, которые также покажут собственные модели материнских плат на базе новых наборов системной логики.

Ранее мы уже могли ознакомиться с результатами тестов производительности процессоров Intel Rocket Lake-S.

Источник: techpowerup