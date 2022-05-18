Анонсированы глобальные версии vivo X80 и X80 Pro: меньше памяти по сравнению с китайскими аналогами и цена от $710

Через месяц после дебюта в Китае компания vivo приступила к продажам глобальных версий смартфонов vivo X80 и vivo X80 Pro. Что интересно, эти устройства получили меньше ОЗУ и накопители меньшей ёмкости по сравнению с китайскими версиями. Кроме того, на глобальном рынке не будут доступны варианты задней крышки из искусственной кожи и керамики.

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Прочие характеристики смартфонов vivo X80 и vivo X80 Pro. Топовая модель vivo X80 Pro оснащена 6,78-дюймовым LTPO2 AMOLED дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Он имеет более крупные размеры, что должно повысить удобство его использования. Устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти.

В верхней части задней панели vivo X80 Pro расположился крупный выступ с камерами. Здесь применяется 50-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый сенсор Samsung в качестве основной камеры. Он дополнен 48-мегапиксельный сверхширокоугольным модулем Sony IMX 598, 12-мегапиксельным телефото модулем с 2-кратным оптическим увеличением и оптической системой стабилизации изображения, а также 8-мегапиксельным перископическим модулем с 5-кратным оптическим увеличением. Все объективы имеют покрытие Zeiss T*. Смартфон получил выделенный чип vivo V1+, предназначенный для обработки изображения в условиях слабого освещения. По заверениям производителя, чип также позволяет снизить энергопотребление.

Дополнительно смартфон vivo X80 Pro содержит батарею ёмкостью 4700 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Аппарат работает под управлением Funtouch OS 12 на базе Android 12. Цена vivo X80 Pro в цвете Cosmic Black в Индии составляет около $1030. Фактические продажи начнутся 25 мая.

В модели vivo X80 доступен 6,78-дюймовый Samsung E5 AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В данном случае в качестве аппаратной платформы служит процессор MediaTek Dimensity 9000, дополненный ОЗУ объёмом 8 или 12 ГБ и хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ.

В этой модели доступна основная 50-мегапиксельная камера Sony IMX 866, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телефото модуль с 2-кратным оптическим увеличением. Объективы также имеют покрытие Zeiss T*, а камера дополнена чипом V1+. Батарея имеет ёмкость 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Цена vivo X80 составляет около $709 за конфигурацию 8/128 ГБ памяти и около $773 за версию с 12/256 ГБ памяти. На выбор пользователей доступны цвета Cosmic Black и Urban Blue.

Источник: GSMarena, The Verge